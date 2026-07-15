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La ronda francesa

El noruego Warenskjold se anota la etapa más rápida de la historia del Tour

El pelotón dio caza a una escapada en la que estuvo el ciclista portugués del Movistar, Nelson Oliveira

Tadej Pogacar, durante la 11ª etapa del Tour.

Tadej Pogacar, durante la 11ª etapa del Tour. / ASO / CHARLY LÓPEZ

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Nevers (enviado especial)

Un esprint volvió a resolver una etapa del Tour de carácter llano, como una especie de respiro después de las emociones vividas en el Macizo Central con las victorias de Mathieu van der Poel y de Tadej Pogacar, siempre firme en la primera plaza de la clasificación general. En Nevers, en la región de la Borgoña, se anotó el triunfo el ciclista noruego Soren Warenskjold, después de que el pelotón dio caza a una escapada en la que estuvo el ciclista portugués del Movistar, Nelson Oliveira. Ha sido la etapa más rápida de la historia del Tour a 50,910 kilómetros por hora.

La montaña regresa este viernes, pero antes, este jueves, hay programada una jornada sin excesivas complicaciones que tendrá como destino una fuga o una nueva llegada masiva después de 179 kilómetros, que tampoco deberá suponer cambios en la clasificación general del Tour. La etapa del jueves finaliza en la localidad de Chalons sur Saône.

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Fuente: El Periódico

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