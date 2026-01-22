La frustración de Iván Romeo en el Tour de Francia: “Salió todo mal”

La quinta temporada de “El día menos pensado” ha sido toda una bendición para todo aficionado al ciclismo, pero, en particular, del Movistar Team. Con la temporada 2026 arrancando en Australia y en la Comunitat Valenciana, la publicación de la nueva entrega ha ayudado a quitar el gusanillo de vatios y muchas horas enfrente de la televisión.

Repasando algunos de los momentos o nombres propios de la temporada de Movistar Team, uno de ellos, sin duda, es Iván Romeo. La temporada 2025 del vallisoletano de 22 años fue excelente: campeón de España en ruta, victorias de etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana y Critérium du Dauphiné, 4º en la general del UAE Tour y una gran progresión en todos los aspectos. Se erigió como uno de los líderes del equipo. Sin embargo, le quedó una espinita clavada: una etapa en el Tour de Francia.

"Todo el día a remolque"

Romeo tenía dos etapas entre ceja y ceja. La primera de ellas era la 15, entre Muret y Carcassone. En la docuserie, el exciclista del equipo y actual director deportivo, José Joaquín Rojas, cuenta que “la tenía marcada, yo ya le había explicado cómo era”.

No obstante, las cosas a veces no salen como uno quiere. “Nos quedamos todo el equipo atrás, y ahí ya fuimos todo el día remando (…) Enric currando para cerrar el hueco, cerrábamos el hueco, pero ya había cinco por delante. Finalmente me metí en fuga, pero ya había cinco por delante”, narra un Iván Romeo que zanja: “Todo el día a remolque. Salió todo mal”.

Los sentimientos salieron a flor de piel tras cruzar la línea de meta. Atendió a la prensa con los ojos llorosos y estuvo arropado por el equipo. “Estate feliz, que lo has hecho de la host** (…) ¡No sabes lo que has hecho todavía!”, le dijo uno de sus hombres de confianza, Marcelino Torrontegui. Asimismo, recibió el apoyo incondicional de su padre, quien le transmitió la dificultad de la jornada: “Piensa, Ivan, piensa. Te ha salido todo mal desde el kilómetro 0. Te han salido mal tres gilipolleces. Han ido a por Van Aert y a por ti. Que habéis salido tarde y no habéis podido dar un palo”.

Un gran susto el peor día posible

La otra etapa marcada en rojo era la vigésima, la penúltima, que se disputó entre Nantua y Pontarlier. Superado el ecuador de la jornada, el campeón de España se sentía fuerte. “Cuando tengo 20 metros, soy bastante peligroso. Lo intenté justo arriba de un repecho, luego venía una bajada muy larga”, explica Romeo, al que se le torció por completo el asunto: “Esa bajada se me cae un poco el pinganillo del oído, se veía muy poco y me comí la curva”.

Las imágenes que se vieron fueron escalofriantes, y así lo vivió el propio protagonista: “Del miedo que pasé en ese momento cuando me caí y me levanté, pasé 3 minutos que no podía apoyar la pierna, que no sabía si me había roto la cadera porque golpeé muy fuerte el bordillo. Hasta que ya el cuerpo se calmó y pude continuar”. Reconoce que cuando llegó a meta “ya estaba contento de estar ahí”.

Pero el mayor susto se lo llevó su familia. “Fue un shock”, dice su madre, que cuenta la popular escena de una familiar abrazando a Iván: “No soy yo, es mi hermana. Le digo: ‘Laura, por favor, cuando llegue Iván y le abraces; lo primero, tócalo, a ver si está bien’”. Y finaliza con una confesión que pone los pelos de punta: “Cuando hablé con Iván, me dijo: ‘Mamá, si alguna vez me pasa esto, piensa que he muerto haciendo lo que más me gusta’”.

Noticias relacionadas

"No me lo habría perdonado"

Iván Romeo pudo finalizar su primera participación en el Tour de Francia, aunque, evidentemente, no fue fácil. Con 2 fisuras en 2 costillas, al vallisoletano en la última etapa le dolía todo y no podía respirar, y reconoce que lo pasó “fatal”. “Creo que es el peor día de mi vida encima de una bicicleta”, se sincera Romeo, tan transparente como siempre: “Sé que no me lo habría perdonado si no hubiera terminado el Tour. Lo miro y estoy orgulloso de haber mantenido la cabeza fría”.