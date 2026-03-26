Una fiesta multitudinaria y el estreno de la canción oficial encienden la cuenta atrás del Grand Départ del Tour en Barcelona

La cuenta atrás para la salida del Tour de Francia desde Barcelona ya está en marcha. La ciudad ha activado este jueves un reloj en el Arc de Triomf que marca los días que faltan para el Grand Départ, en el marco de una fiesta multitudinaria que ha combinado música, ciclismo y reivindicación del vínculo histórico entre la capital catalana y este deporte.

El acto ha arrancado poco antes de las ocho de la tarde, cuando la noche empezaba a caer y el frío se hacía notar entre los asistentes. La apertura ha corrido a cargo de una coral conocida como ‘Musical’s Choir ‘del Raval, con una cuarentena de jóvenes sobre el escenario, que han interpretado varias piezas como 'A million dreams', del musical 'El gran showman', o fragmentos de 'In the Heights', antes de cerrar con una enérgica versión de 'Don’t Stop Me Now', de Queen, que ha implicado al público entre aplausos y ritmo.

Minutos antes de las 20.00 horas han tomado la palabra los presentadores, la modelo Judit Mascó y el periodista Jordi Basté, que han destacado la importancia del momento. "Dentro de 100 días saldrá desde nuestra ciudad la carrera más importante del mundo", han señalado en una intervención en la que han reivindicado la bicicleta como símbolo deportivo y cultural.

Un homenaje al ciclismo

El acto ha servido también para presentar un vídeo promocional en el que se ha destacado tanto Barcelona como Catalunya como destinos ideales para el cicloturismo, poniendo en valor sus rutas y paisajes. La pieza audiovisual ha concluido con el mensaje de que la ciudad y el Tour forman "un buen tándem".

Entre los invitados ha destacado la presencia del joven ciclista Iván Romeo, una de las promesas del Movistar Team, que ha asegurado que disputar el Tour en casa "es un sueño". El corredor ha compartido escenario con el excampeón Miguel Induráin, cinco veces ganador de la ronda francesa, que ha recordado la emoción de ver pasar la carrera por tu propia ciudad. "Es muy bonito vivirlo en directo", ha afirmado.

Ambos han protagonizado un intercambio distendido en el que Induráin ha aconsejado al joven corredor “pelear a tope”, mientras los presentadores han introducido notas de humor sobre la dureza —y también el riesgo de somnolencia— de seguir el ciclismo por televisión.

"Una ciudad mágica"

Sobre el escenario también han ido subiendo representantes de una quincena de asociaciones ciclistas de Barcelona, en un gesto de reconocimiento al tejido de base que sostiene este deporte en la ciudad. Entidades como la Associació Ciclista Montjuïc, el Club Ciclista Gràcia, el Club Ciclista Horta o el Esport Ciclista Sant Andreu, entre otras, han recibido un obsequio de manos del director del Tour, Christian Prudhomme, junto a Miguel Induráin y Iván Romeo, en un reconocimiento colectivo que ha puesto en valor su papel en la promoción y difusión del ciclismo en Barcelona.

A continuación, el director del Tour, Christian Prudhomme, ha justificado la elección de Barcelona como punto de salida por su "prestigio", así como por la combinación de mar y montaña. "El ciclismo es, ante todo, valor, pero también son las sonrisas de la gente", ha señalado, antes de definir la ciudad como "simplemente mágica".

Cuenta atrás en amarillo

El momento central de la tarde ha llegado con la activación del contador. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y Prudhomme han sido los encargados de accionar el mecanismo tras una cuenta atrás coreada por el público. Al pulsar el botón, el Arc de Triomf se ha iluminado de amarillo, el color icónico del Tour, al igual que medio centenar de municipios de Catalunya, en una acción simbólica hasta medianoche.

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La velada ha culminado con el estreno en directo de la canción oficial del evento, 'Energia', a cargo del grupo Doctor Prats. La banda ha explicado que ha querido reflejar la esencia de Barcelona y la idea de esfuerzo para alcanzar objetivos, en una actuación que ha puesto el broche final a la jornada. Además, el grupo ha aprovechado el concierto para interpretar algunos de sus temas más conocidos, como 'Tu fas', 'Caminem lluny' o 'Les nits no moren mai', que han sido coreados y aplaudidos por el público.