Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 7 del Tour de Francia
Merlier invoca su magia en el Tour en el esprint de Burdeos
Redacción
El ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha ganado este viernes la séptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Hagetmau y Burdeos sobre 175,1 kilómetros, con una notoria autoridad en un esprint masivo que dejó sorpresas y que, plenamente limpio, dio la alegría máxima a un Merlier que festejó su cuarta etapa global en la ronda gala.
Merlier estaba bien posicionado, en una segunda línea pero bien cobijado por un compañero, hasta que vio a su derecha la lucha entre Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) y lo aprovechó para pasarles por su izquierda, coger la trazada buena por el centro de la llegada, superando al sorprendente Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility), segundo en meta.
Fuente: El Periódico
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