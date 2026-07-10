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Ciclismo

Así hemos vivido la etapa 7 del Tour de Francia

Merlier invoca su magia en el Tour en el esprint de Burdeos

El ganador de la cuarta etapa del Tour de Francia.

El ganador de la cuarta etapa del Tour de Francia. / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

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Redacción

El ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha ganado este viernes la séptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Hagetmau y Burdeos sobre 175,1 kilómetros, con una notoria autoridad en un esprint masivo que dejó sorpresas y que, plenamente limpio, dio la alegría máxima a un Merlier que festejó su cuarta etapa global en la ronda gala.

Merlier estaba bien posicionado, en una segunda línea pero bien cobijado por un compañero, hasta que vio a su derecha la lucha entre Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) y lo aprovechó para pasarles por su izquierda, coger la trazada buena por el centro de la llegada, superando al sorprendente Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility), segundo en meta.

Fuente: El Periódico

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