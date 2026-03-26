David Escudé, concejal de Deportes de Barcelona: “Aspiramos a escribir una página en la historia del Tour de Francia”

Faltan 100 días para que se haga realidad el sueño de la salida del Tour desde Barcelona, un acontecimiento conocido con su denominación francesa, el Grand Départ, que convertirá a la capital catalana, y de paso a Catalunya durante seis días, en el epicentro del deporte mundial al acoger el tercer evento más mediático después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol. David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona y máximo responsable de la organización local, repasa para SPORT los pasos que faltan ante la inminente llegada de la Grande Boucle a tierras catalanas.

-Para empezar, ¿qué queda por hacer a 100 días del inicio del Tour?

- Faltan todavía un par de cosas importantes: terminar de preparar la parte de promoción de la ciudad y el legado que quedará a nivel catalán al margen de la competición deportiva.

-Entonces, vayamos por partes.

-En cuanto a la promoción de Barcelona hay que acabar de cerrar los ejes comerciales, los mercados económicos, la promoción en las escuelas, la vinculación cultural del Tour, que sea toda la ciudad la que viva la prueba deportiva, y la vinculación patrimonial, en el año que somos capital mundial de la arquitectura.

-En cuánto al legado, ¿Barcelona quedará más cerca de ciudades como Copenhague o Ámsterdam por el uso de la bicicleta?

-El legado principal será acabar de conseguir el espíritu deportivo de la ciudad, que Barcelona sea la principal embajadora del deporte y que la bici forme parte de la vida cotidiana de los habitantes, y no sólo como práctica deportiva, sino como medio de transporte, a la vez que tenemos que acabar de familiarizar a los más jóvenes en el uso de la bicicleta.

-¿A nivel técnico todavía queda mucho trabajo?

-La presentación de equipos, que se llevará a cabo el jueves 2 de julio frente a la Sagrada Família, se está acabando de preparar, ya que será uno de los principales actos del Gran Départ. También estamos cerrando todos los aspectos técnicos de movilidad, tanto dentro como fuera de la ciudad. De todas formas, el trabajo más importante de la llegada de la prueba ya lo tenemos realizado, ahora sólo queda conseguir que nuestra salida del Tour sea diferente a las hechas con anterioridad.

-¿Los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona ya están concienciados de lo que significa acoger la salida del Tour?

- Lo he dicho otras veces: el Tour es el tercer gran acontecimiento mundial a nivel deportivo por detrás de los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de fútbol. Así lo conté cuando celebramos la Copa América de vela. El Tour está en el podio de los grandes eventos en el mundo del deporte; luego existe lo que se podría denominar clase alta media, lo que sucedió, por ejemplo, con las finales de la NBA cuando las jugaba Michael Jordan. Pero, bueno, aquí vamos a acoger un Tour con Tadej Pogacar que es ahora uno de los grandes referentes del deporte a nivel universal.

Escudé, en el Museu Olímpic / Jordi Otix

-Será, además, un espectáculo gratuito.

-La Copa América ya fue gratuita, aunque era más complicada verla, porque los veleros estaban lejos, en el mar, y sólo los podías seguir desde la playa o a través de las pantallas instaladas. Con el Tour vamos a disfrutar de la cercanía sin tenerte que desplazar demasiado para ver a los corredores en acción. Las dos etapas, la contrarreloj por equipos inicial y la que finaliza frente al Estadi Olímpic después de salir de Tarragona, serán muy céntricas a su paso por Barcelona.

-Lo cierto es que todo el mundo ha oído hablar del Tour.

-Sí, creo que cualquier persona ha visto alguna vez una etapa del Tour. Lo que vivirá Barcelona con el Grand Départ es incomparable a otros acontecimientos deportivos previos y lo que despertará más pasión en la ciudad desde los Juegos Olímpicos de 1992. Los ciclistas rodarán delante de las casas donde vive mucha gente, sin tener que desplazarte, las bicis pasarán delante de ti. Será, además, un evento popular, democrático y un referente que se podrá ver por televisión en 180 países de los cinco continentes. Aspiramos a escribir una página en la historia del Tour y hacer el mejor Grand Départ de los vividos hasta ahora en la ronda francesa.

-¿El matrimonio con el Tour acabará el 6 de julio cuando se cruce la frontera por Puigcerdà?

-Esperemos que no. No puede acabar ese día. Hemos creado una gran relación con ASO, los propietarios de la carrera. Han sido muchos años de trabajo juntos. El legado será también que volvamos a tener una etapa del Tour en un futuro no muy lejano.