Collboni celebra el maillot conmemorativo del Grand Départ del Tour: "Formará parte de la historia deportiva de Barcelona"

El alcalde de la ciudad de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la presentación del maillot conmemorativo del Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona asegurando que pasará a formar parte de la "historia deportiva de la ciudad". La prenda, de color amarillo, está inspirada en la arquitectura de la capital catalana y el plan Cerdà en el año que el municipio ha sido designado como capital mundial de la arquitectura.

"La mejor manera de explicar una cosa es cuando la ves y se explica sola. Este mallot amarillo muestra perfectamente la trama Cerdà del Eixample y tiene un panot. Formará parte de la historia deportiva de la ciudad", ha dicho el alcalde en la caseta del Ayuntamiento dentro del espacio de Hospitality del Trofeo Barcelona Open Banc Sabadell. El vínculo entre el tour y el trofeo de tenis más emblemático de la ciudad se oficializará con un homenaje a su hermanamiento en la pista Rafa Nadal esta tarde.

"Nos marcará como país"

Acompañando al alcalde de Barcelona y formando parte de la revelación final de la prenda, se encontraba también el conseller d'Esports, Berni Álvarez, quien ha asegurado que el Grand Départ del Tour de Francia se convertirá en otro de esos hitos deportivos que han marcado la historia de la ciudad. "Nos marcará como país", ha afirmado el conseller. "El maillot será de esas cosas que perdurarán cuando el Tour termine", ha añadido. En la misma línea, el subdirector del Tour de Francia, Pierre-Yves Thouault, el próximo mes de julio "Barcelona será la capital del ciclismo mundial".

Además del emblemático color amarillo y las siluetas del Eixample, en el torso del maillot se puede leer 'Grand Départ Tour de France Barcelona 2026', reforzando su carácter conmemorativo. La prenda formará parte del merchandising oficial del Tour de Francia y estará disponible en los canales oficiales de la ronda gala, mientras que una réplica gigante del maillot se instalará en la Plaça Sant Jaume en los próximos días y permanecerá expuesta hasta el 6 de julio.