Catalunya se vuelca con el Tour de Francia: más de 1.100 voluntarios para el Grand Départ en solo tres días

El Tour de Francia todavía no ha arrancado en Catalunya, pero ya ha conseguido algo que explica la magnitud del acontecimiento: movilizar a la ciudadanía como pocas veces se recuerda. En solo tres días, un total de 1.177 personas se han inscrito como voluntarias para participar en la organización del Grand Départ, una cifra que ha desbordado todas las previsiones iniciales y que confirma la enorme expectación que genera la ronda gala en territorio catalán.

La respuesta ha sido inmediata y masiva. Barcelona, sede de la primera etapa, lidera por ahora la participación con 763 voluntarios inscritos. Le sigue Tarragona, que acogerá la segunda etapa, con 689 personas apuntadas. Por su parte, Granollers, punto clave de la tercera jornada, suma ya 281 voluntarios.

Además, desde la organización destacan que muchas personas se han inscrito en más de una etapa, una señal evidente del entusiasmo que ha despertado la llegada de la prueba ciclista más importante del mundo.

El dato va mucho más allá de un simple registro numérico. Lo que refleja esta movilización es el deseo de formar parte de un evento histórico, de sentirse protagonista desde dentro en una cita que situará a Catalunya en el foco internacional. El Tour no solo genera expectación deportiva: también activa un sentimiento colectivo, de país, de proyecto compartido y de orgullo por acoger un acontecimiento de esta dimensión.

Avión de Vueling para el Tour de Francia de Barcelona / Dani Barbeito

El Departament d’Esports, encargado de coordinar la campaña de voluntariado, habilitó el formulario de inscripción el pasado lunes en el apartado específico de la web del Grand Départ. Las inscripciones continúan abiertas y el proceso es sencillo. Cada persona interesada debe rellenar sus datos, elegir en cuál de las tres etapas quiere colaborar y especificar su disponibilidad, ya sea durante toda la jornada o solo en una franja concreta.

Requisitos asumibles

Otro de los factores que explica el éxito de la convocatoria es que no se exige experiencia previa. Los únicos requisitos son tener 16 años o más, hablar catalán, castellano o francés y asistir a una sesión informativa obligatoria.

Como agradecimiento, todos los voluntarios recibirán un lote de merchandising con camiseta, gorra y mochila.

Además, con la colaboración de la Federació Catalana de Ciclisme, se organizarán sesiones formativas en diferentes puntos del territorio para explicar las funciones que desempeñarán los equipos de voluntariado.

Las tareas estarán centradas en el protocolo de actuación, la atención a la ciudadanía y las normas básicas de seguridad, elementos esenciales para garantizar el buen desarrollo del evento.

El conseller Berni Álvarez ha celebrado “la magnífica respuesta de la ciudadanía en solo tres días”, destacando que esta participación demuestra “el compromiso ejemplar de la gente con el deporte y con el país”. También animó a seguir sumando esfuerzos para que el Grand Départ del Tour sea “un éxito absoluto”.