Barcelona abraza el Tour con una presentación histórica entre Sant Pau y la Sagrada Família

Barcelona se prepara para vivir uno de los momentos más simbólicos de su historia deportiva reciente. La capital catalana acogerá el próximo 2 de julio, a partir de las 18:30 horas, la presentación oficial de los equipos del Tour de Francia 2026, antesala del Grand Départ que situará a la ciudad en el centro del ciclismo mundial.

No será una presentación cualquiera: bajo el lema “Barcelona abraza el Tour”, el acto se convertirá en una gran puesta en escena artística, cultural y televisiva con proyección internacional.

La ceremonia romperá con el formato tradicional de este tipo de eventos y planteará un recorrido único entre dos iconos universales de la ciudad: el Recinto Modernista de Sant Pau y la Sagrada Família. Los 23 equipos participantes desfilarán desde Sant Pau por la avenida de Gaudí hasta el escenario principal, situado frente a la basílica, en una pasarela monumental pensada para acercar a los aficionados a las grandes figuras del pelotón internacional.

Una ciudad volcada

La ciudad ha concebido la ceremonia como un espectáculo global que fusionará la épica del ciclismo con la cultura contemporánea. Música, danza, teatro, circo, ópera y cultura popular se integrarán en una dramaturgia diseñada para explicar la Barcelona actual: femenina, catalana, internacional, generacional, acogedora y comprometida con la paz y la convivencia.

El cartel artístico reunirá a nombres de primer nivel de la cultura catalana e internacional. Participarán Sílvia Pérez Cruz, una de las voces más reconocidas de la música catalana, que este año celebra 30 años de carrera con una gira que culminará en el Olympia de París; Lia Kali, referente de la música urbana y el soul en Europa; y la OMAC, la Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, formada por 34 músicos y dirigida por Dani López.

También formarán parte del espectáculo la coreógrafa Fàtima Campos, al frente de un cuerpo de bailarines procedentes de compañías de danza contemporánea; el Cor de Teatre, compañía internacional que fusiona ópera y comedia física; los Castellers de Vilafranca, símbolo de cooperación y esfuerzo colectivo; Doctor Prats; los artistas de circo contemporáneo Jessica Arpin y Yldor Llach, con un número acrobático vinculado al universo de la bicicleta; y la Always Drinking Marching Band, que aportará música de calle, humor y energía.

La dirección artística correrá a cargo de Martí Torras Mayneris, dramaturgo y director de escena con más de 80 espectáculos internacionales, responsable de construir una narrativa común capaz de conectar todas las actuaciones.

El evento estará presentado por Carlos de Andrés, Elisenda Pineda y Jordi Basté.

La ceremonia también reservará un espacio para el reconocimiento al tejido ciclista de la ciudad. Barcelona homenajeará a los clubes y entidades que han mantenido viva la pasión por la bicicleta durante más de un siglo, así como al voluntariado, pieza clave del Grand Départ. La respuesta ciudadana ha sido masiva, con más de 4.000 candidaturas presentadas para participar como voluntarios.

El momento de cultura popular tendrá también un peso destacado, con la participación de los Castellers de Vilafranca, Barcelona y la Sagrada Família, que pondrán el acento tradicional y de hermandad en una jornada llamada a proyectar la ciudad al mundo.

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Barcelona quiere convertir la presentación de equipos del Tour de Francia 2026 en mucho más que un acto protocolario. La monumentalidad de los espacios, la fuerza del mensaje cultural y social y el diálogo entre patrimonio y vanguardia aspiran a hacer de este Grand Départ una experiencia inolvidable para los millones de espectadores que seguirán el evento en 190 países.