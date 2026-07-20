Los Alpes iluminan la senda victoriosa de Pogacar

En los alrededores de los Alpes los hoteles están más modernizados que en el Macizo Central, donde descansó el Tour hace una semana, en establecimientos muchos de ellos anticuados, sin aire acondicionado y sin suficiente potencia energética para que no saltara todo por los aires cuando los equipos conectaban a la luz los equipos portátiles de refrigeración.

La Grande Boucle se tomó un respiro en otro lunes al sol, con temperaturas más acordes a las habituales de todos los julios desde que se creó la carrera, y pendientes sobre todo de la pelea por el podio, ¿quién acabará segundo? ¿resistirá Remco Evenepoel? ¿acabará Isaac del Toro por detrás del jefe Pogacar? ¿hasta dónde llegará Paul Seixas? ¿recuperará tiempo Juan Ayuso? La primera posición tiene dueño y señor, un Tadej Pogacar que sigue camino de amarrar todos los récords conseguidos en ciclismo si se exceptúan los logros de Eddy Merckx.

Por eso, cuando parece en estos momentos más empeñado en conducir a su compañero mexicano al podio que en seguir sumando éxitos, la tercera semana se vuelca destinada a animarse en la pelea por el podio, con Jonas Vingegaard pendiente de su intervención quirúrgica para ajustar la clavícula rota y con el deseo de que no vuelvan a despertar a los líderes de la carrera a las 2 de la mañana. Los controles antidopaje son necesarios, pero se pueden humanizar un poco. El resultado no variará mucho si se realiza unas horas más tarde.

La etapa de Orcières. / ASO

También habrá que estar pendientes del tiempo. Los que sufren más allá de los territorios alpinos con el anuncio de otra ola de calor, en un verano horrible hasta ahora, quizá se sorprendan si se conectan a las previsiones y contemplan que el sábado, día reservado para la segunda ascensión a Alpe d’Huez, etapa reina de esta edición a un día de París, puede llover y hacer frío en la cordillera. Y lo mismo puede ocurrir, si no mejora el tiempo, en la última jornada donde se asciende tres veces por Montmartre, si no se ajusta la etapa por seguridad en caso de lluvia.

Una contrarreloj para Evenepoel y buena para Ayuso

Así las cosas, con el descanso más fresquito de este lunes, el Tour se prepara para una nueva reivindicación de Evenepoel, este martes en la única contrarreloj individual programada en la carrera. En Barcelona -que lejana parece ya la salida de la prueba- se disputó una ‘crono’ pero fue en la modalidad por equipos. Ahora, en los 26 kilómetros programados a orillas del lago Leman, el campeón del mundo y olímpico de la modalidad tiene una ocasión magnífica para reconfirmar la segunda plaza de la general y ganar la etapa siempre con el permiso de Pogacar y de un Filippo Ganna, que se pasa el Tour casi en plan vacacional a la espera de que llegue esta etapa: gastar poquito y a dar la campanada contrarreloj.

Del Toro y Seixas se pelearán entre sí para ver cómo responden en la especialidad que supuestamente beneficia más a Ayuso. El ciclista español siempre ha dado una respuesta muy buena en la modalidad y ahora no debería fallar.

La primera etapa en Alpe d'Huez. / ASO

El miércoles llegará el que puede ser último esprint de la carrera, sin Tim Merlier -tres victorias ha logrado- que abandonó el domingo camino del Plateau de Solaison. Todo depende de las fuerzas de equipos como el Alpecin de Philipsen y Van der Poel porque, de lo contrario, la fuga será un objetivo real.

El festival alpino comienza el jueves en Orcières-Merlette, que siempre será la cima en la que Luis Ocaña destrozó a Merckx en 1971. Casi nueve minutos le sacó en la meta. Prosigue el viernes con una etapa muy corta -sólo 128 kilómetros- que se centrará exclusivamente en lo que ocurra en la subida a Alpe d’Huez a través de las famosas 21 curvas.

La segunda etapa en Alpe d'Huez. / ASO

El gran día del Tour, el que se dibujó para que se decidiera todo a unas horas de París, sin contar con los nervios de Pogacar en el Tourmalet, llegará el sábado con la previsión de mal tiempo, 170 kilómetros, las ascensiones previas al Glandon y el Galibier, y la subida final a Alpe d’Huez pero a través de la senda de La Sarenne, una pared con rampas que alcanzan el 10 por ciento de desnivel.

Siempre nos quedará París y Montmartre, aunque será difícil que se vuelva a dar el festival del año pasado, cuando Wout van Aert sacó a Pogacar de sus casillas y le hizo levantar el pie en un ataque fantástico del belga, que se perdió el Tour por una lesión en el codo y que se prepara para la Vuelta a ritmo de gravel. ¿Será el día de Van der Poel?

Fuente: El Periódico