Aleix Espargaró desvela la rutina de alimentación de Lidl Trek, el equipo que participa en el Tour

La alimentación ocupa un lugar prioritario en la rutina diaria de Aleix Espargaró, que ha encontrado en el equipo ciclista Lidl‑Trek una estructura donde la nutrición se trabaja con el mismo rigor que el entrenamiento. El embajador del conjunto destaca que, en sesiones donde se consumen hasta 5.000 calorías, reponer energía con criterio es imprescindible para sostener el rendimiento y acelerar la recuperación.

Espargaró insiste en que la clave no es comer menos, sino adaptar la ingesta a las exigencias del esfuerzo, prestando especial atención a los carbohidratos y proteínas que sostienen la actividad física de alta intensidad. Para él, la alimentación es una herramienta estratégica que determina cómo se entrena, cómo se compite y cómo se recupera.

La rutina nutricional del deportista

En su día a día, el piloto sigue una estructura alimentaria basada en productos frescos y de calidad, alineada con la filosofía del Lidl‑Trek y con modelos como la Dieta Planetaria Saludable. Su alimentación se construye sobre pilares claros:

Carbohidratos de calidad para preparar el cuerpo antes del entrenamiento y sostener el esfuerzo durante la actividad.

para preparar el cuerpo antes del entrenamiento y sostener el esfuerzo durante la actividad. Proteínas para favorecer la reparación muscular tras cada sesión.

para favorecer la reparación muscular tras cada sesión. Grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos o el aguacate, esenciales para la energía sostenida.

como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos o el aguacate, esenciales para la energía sostenida. Hidratación constante , especialmente en periodos de carga elevada.

, especialmente en periodos de carga elevada. Planificación nutricional para asegurar que cada comida cumple una función concreta en el rendimiento.

Aleix Espargaró embajador del equipo ciclista Lidl-Trek / Archivo

Espargaró ha aprendido dentro del Lidl‑Trek que la nutrición no consiste en contar calorías, sino en entender qué necesita el cuerpo en cada momento. Por ello, trabaja con el equipo de profesionales del conjunto ciclista y utiliza plataformas digitales que le permiten ajustar su ingesta a cada bloque de entrenamiento.

Alimentación limpia y sostenible

El piloto defiende una alimentación "limpia", basada en productos frescos, integrales y de origen vegetal.

Para Espargaró, conocer el origen de los alimentos y su impacto en el rendimiento es tan importante como la propia sesión de entrenamiento. La nutrición, afirma, es una aliada que permite sentirse mejor, rendir más y recuperarse antes.

Un mensaje para las nuevas generaciones

El embajador del Lidl‑Trek resume su filosofía en una idea clara: disfrutar de una alimentación consciente como parte de un estilo de vida saludable.

Su experiencia en el equipo le ha permitido trasladar a los jóvenes deportistas la importancia de comer bien, sin restricciones innecesarias, aprendiendo a elegir mejor y entendiendo la comida como un motor de salud y rendimiento.