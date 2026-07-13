¿Por qué no hay Tour de Francia hoy, lunes 13 de julio, y cuándo empieza la próxima etapa?

La victoria de Mathieu van der Poel en Ussel puso el broche a la primera semana de competición del Tour en carreteras galas. Después de unas jornadas en Catalunya y en el sur de Francia más ajetreadas de lo habitual, el pelotón se prepara para encarar la fase más decisiva de la 'Grande Boucle', en la que las cuatro clasificaciones comenzarán a inclinarse hacia sus principales contendientes.

Disputadas ya las 9 primeras etapas, algunos ciclistas avanzan en firme hacia la consecución de sus respectivos objetivos. Isaac del Toro lidera la clasificación de jóvenes por delante de Juan Ayuso y Paul Seixas, Mads Pedersen es el líder a los puntos ante el empuje de Biniam Girmay y del ganador de dos etapas Tim Merlier y Jonas Vingegaard luce prestado el maillot de montaña por un Tadej Pogacar que hace valer su salvaje exhibición en el Tourmalet para mantenerse como líder destacado en la general.

Todas estas batallas tendrán continuidad a lo largo de la etapa 10, llamada a desencadenar algunos cambios de cara al desenlace de la 'Grande Boucle'. Sin embargo, estas tendrán que esperar, ya que este lunes 13 de julio el pelotón se toma un tan merecido como necesario descanso.

El perfil de la etapa 10 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿Por qué no hay etapa del Tour de Francia 2026 hoy?

El Tour de Francia 2026, igual que las 112 ediciones anteriores, está dividido en 21 etapas. Estas llevan al pelotón a través de diveros rincones del territorio galo -y este año parte de Catalunya- que, en mayor o menos medida, suponen un desgaste para los corredores, por lo que la competición reserva una serie de jornadas de descanso.

La primera 'pausa' del Tour llega este lunes 13 de julio con el objetivo de que el pelotón pueda recuperar fuerzas tras 9 jornadas de lo más exigentes en las que el calor no ha dado tregua. El segundo y último descanso estará previsto para el próximo lunes 20 de julio.

Pogacar mira dónde van los rivales después de atacar en el Tourmalet. / ASO

¿Cuándo empieza la próxima etapa del Tour de Francia 2026?

La próxima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Aurillac y final en Le Lioran, se disputará este martes 14 de julio a partir de las 13:00 horas (CEST). La disputa de la décima jornada coincidirá con el día de la nación en territorio galo, por lo que se espera un ambiente de lo más festivo.

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La etapa 10 de la 'Grande Boucle' contará con un recorrido de 166,6 kilómetros, 3.800 metros de desnivel y siete puertos categorizados. Entre ellos destacan los colosales Puy Mary (7,8 km al 6%) y Col de Pertus (4,4 km al 8,5%), ambos de primera categoría.