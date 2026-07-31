CICLISMO
Tour de Francia Femenino 2026: recorrido, perfiles de las etapas y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora empiezan las etapas del Tour de Francia Femenino 2026 y cómo ver en abierto por TV y online desde España
El Tour de Francia Femenino 2026, la cita por excelencia del calendario ciclista, tendrá su esperado pistoletazo de salida este sábado 1 de agosto. A lo largo de la próxima semana, los grandes nombres del pelotón se darán cita en carreteras galas con el objetivo de tomar el testigo de Pauline Ferrand-Prévot en el palmarés de la competición.
Con inicio en Lausana (Suiza) y final en Niza, la 5.ª edición del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 1.175 kilómetros y 18.795 (el récord de la carrera) repartidos a lo largo de nueve etapas. Estas presentan perfiles de todo tipo, destacando la contrarreloj individual de la cuarta jornada, la ascensión al Mont Ventoux y el quádruple paso por el Col d'Eze en la jornada final.
La presente edición del Tour de Francia Femenino también presenta muchas alternativas en lo que a la general se refiere. La vigente campeona Pauline Ferrand-Prévot figura como gran rival a batir, con Demi Vollering, Anna van der Breggen, Marianne Vos o la catalana Paula Blasi como principales opositoras a su candidatura.
La disputa del Tour no entraba en los planes iniciales de una Paula Blasi que figuraba como reserva del UAE ADQ, pero su irrupción en la presente temporada ha cambiado por completo la hoja de ruta del equipo. Las victorias en la Vuelta a España y la Volta a Catalunya, sumadas a su gran papel en Las Ardenas, sitúan a la de Esplugues de Llobregat directamente en primera línea.
El recorrido del Tour de Francia Femenino 2026
El perfil de las 9 etapas del Tour de Francia Femenino 2026
Etapa 1: Lausana - Lausana (138 km)
- Hora de salida: 14:15 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:44 horas (CEST)
Etapa 2: Aigle - Ginebra (149 km)
- Hora de salida: 14:20 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:47 horas (CEST)
Etapa 3: Ginebra - Poligny (157 km)
- Hora de salida: 13:25 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:40 horas (CEST)
Etapa 4: Gevrey-Chambertin - Dijon (21 km)
- Hora de primera salida: 14:34 horas (CEST)
- Hora de última llegada aproximada: 17:55 horas (CEST)
Etapa 5: Mâcon - Belleville-en-Beaujolais (140 km)
- Hora de salida: 13:45 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:41 horas (CEST)
Etapa 6: Montbrison - Tournon-sur-Rhône (153 km)
- Hora de salida: 13:35 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:41 horas (CEST)
Etapa 7: La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux (144 km)
- Hora de salida: 13:35 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:17 horas (CEST)
Etapa 8: Sisteron - Niza (171 km)
- Hora de salida: 13:40 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:43 horas (CEST)
Etapa 9: Niza - Niza (99 km)
- Hora de salida: 16:05 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 18:51 horas (CEST)
¿Dónde ver el Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la presente edición del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.
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