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CICLISMO
Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 9 en vivo
Sigue en directo la novena etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio y final en Niza
Miguel Jorge
¡Gracias por acompañarnos!
¡Ponemos punto y final a la última etapa del Tour de Francia femenino!
Demi Vollering se ha llevado la victoria y se entorcha su 2º Tour. Lo intentó Niewiadoma, pero en la última subida al Col d'Eze no pudo con el envite de la neerlandesa.
La crónica, en la web de Diario SPORT.
¡Hasta pronto!
FINAL
FINAL
¡DEMI VOLLERING GANA EN NIZA Y SE PROCLAMA CAMPEONA DEL TOUR DE FRANCIA 2026!
FALTA 1 KM PARA META
¡Demi Vollering ya afronta el último kilómetro en Niza! ¡Va a ganar el Tour la ciclista neerlandesa!
FALTAN 3 KM PARA META
No baja el ritmo Vollering que ve como cada vez está más cerca su 2º Tour de Francia.
Niewiadoma ha sido neutralizada por el grupo de perseguidoras.
FALTAN 5 KM PARA META
Pese a los 5 km que restan para meta, Pieterse se confirma con ganadora de la clasificación de montaña con 55 puntos.
FALTAN 11 KM PARA META
¡No quiere sustos Vollering en este descenso rapidísimo hacia el centro de Niza! 33'' de diferencia sobre K. Niewiadoma.
FALTAN 15 KM PARA META
Se hace con los puntos de montaña Demi Vollering y aventaja en 17'' a la ciclista polaca. Entra la corredora del FDJ en la última bajada de este Tour de Francia 2026.
FALTAN 16 KM PARA META
¡OTRO ATAQUE DE VOLLERING Y SE MARCHA DEJANDO ATRÁS A KASIA! ¡500 metros para coronar el Col d'Eze!
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