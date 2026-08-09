Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 9 en vivo

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¡Ponemos punto y final a la última etapa del Tour de Francia femenino!

Demi Vollering se ha llevado la victoria y se entorcha su 2º Tour. Lo intentó Niewiadoma, pero en la última subida al Col d'Eze no pudo con el envite de la neerlandesa.

La crónica, en la web de Diario SPORT.

¡Hasta pronto!