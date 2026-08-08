Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 8 en vivo

FINAL

Niewiadoma-Phinney toma la palabra

Estas han sido las declaraciones más destacadas de la ciclista polaca:

"No me ha sorprendido Vollering porque sabemos que siempre tiene un plan"

"Estoy un poco enfadada con lo que ha pasado en el inicio de la subida, porque me han encerrado contra las vallas a propósito y me han bloqueado el camino"

"Tenemos que hablar con el equipo para ver que vamos a hacer en el día de mañana"