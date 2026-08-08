En directo
CICLISMO
Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 8 en vivo
Sigue en directo la octava etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Sisteron y final en Niza
David Raurell
¡Gracias por acompañarnos!
¡Ponemos punto y final a la octava etapa del Tour de Francia femenino!
Demi Vollering se ha llevado la victoria en una carrera que genera máxima emoción para la etapa de mañana. Además, la neerlandesa se va a poder vestir con el maillot amarillo.
Recuerden que podrán seguirla en directo en Diario SPORT.
¡Hasta pronto!
FINAL
Niewiadoma-Phinney toma la palabra
Estas han sido las declaraciones más destacadas de la ciclista polaca:
"No me ha sorprendido Vollering porque sabemos que siempre tiene un plan"
"Estoy un poco enfadada con lo que ha pasado en el inicio de la subida, porque me han encerrado contra las vallas a propósito y me han bloqueado el camino"
"Tenemos que hablar con el equipo para ver que vamos a hacer en el día de mañana"
FINAL
Así ha sido el último kilómetro de la carrera:
FINAL
Vollering, ganadora de la etapa y dueña del maillot amarillo
Así ha quedado el Top-5 de esta octava etapa del Tour femenino:
1. Demi Vollering (FDJ United-Suez)
2. Elisa Longo Borghini (UAE Team L'Imad), +17''
3. Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon//SRAM), +17''
4. Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal), +38''
5. Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), +38''
FINAL
¡Vollering se lleva la victoria!
La neerlandesa remonta en el tramo final de carrera y se coloca como líder del Tour a falta de una sola etapa
1 km para la meta
¡Último kilómetro!
¡Demi Vollering ya afronta el último kilómetro en Niza!
3 km para la meta
Son siete segundos de ventaja los que tiene Vollering respecto al grupo del maillot amarillo
¡Qué final más emocionante estamos viviendo!
5 km para la meta
¡Nuevo 'sorpasso'!
Demi Vollering se marcha en solitario y afrontará en cabeza los últimos cinco kilómetros de la etapa.
8 km para la meta
¡El pelotón alcanza a Adegeest!
La neerlandesa llevaba más de 130 kilómetros en cabeza
10 km para la meta
Vean el momento de la caída de Maeva Squiban:
- El deseo de Rodri en la negociación con el Barça
- El Barça lanza una primera oferta por Rodri y se marca un tope para el traspaso
- Las cifras del fichaje de Rodri que intenta el Barça
- El Barça quiere un traspaso récord de Marc Casadó: van a por los 40 millones
- Bombazo: Araujo se marcha cedido al Liverpool
- Rodri, a un paso del Barça con un contrato 'top'
- El movimiento de Florentino Perez que empujó Araujo al Liverpool
- Messi rompe su silencio y aclara los rumores sobre la llegada de su hijo Thiago a la Masia