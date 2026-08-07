Tour de Francia Femenino 2026, etapa 7: resumen, resultado y ganadora

¡¡CERRAMOS EL DIRECTO!!

Nosotros nos despedimos de esta retransmisión de la etapa 7 del Tour de Francia Femenino con un nuevo cambio de maillot amarillo tras la victoria más que trabajada de la ciclista polaca, Kasia Niewiadoma-Phinney.

¡Muchas gracias a to@s y hasta la próxima!