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Tour de Francia Femenino 2026, etapa 7: resumen, resultado y ganadora

Niewiadoma-Phinney realizó un increíble final de etapa y llegó a lo más alto del Mont Ventoux en solitario para hacerse con el maillot amarillo

Katarzyna Niewiadoma-Phinney se llevó una trabajada victoria y se puso el maillot amarillo

Katarzyna Niewiadoma-Phinney se llevó una trabajada victoria y se puso el maillot amarillo / @LeTourFemmes

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Xavi Turu

Barcelona
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¡Niewiadoma-Phinney se lleva el triunfo en el mítico Mont Ventoux!

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