En directo
CICLISMO
Tour de Francia Femenino 2026, etapa 7: resumen, resultado y ganadora
Niewiadoma-Phinney realizó un increíble final de etapa y llegó a lo más alto del Mont Ventoux en solitario para hacerse con el maillot amarillo
Xavi Turu
¡¡CERRAMOS EL DIRECTO!!
Nosotros nos despedimos de esta retransmisión de la etapa 7 del Tour de Francia Femenino con un nuevo cambio de maillot amarillo tras la victoria más que trabajada de la ciclista polaca, Kasia Niewiadoma-Phinney.
¡Muchas gracias a to@s y hasta la próxima!
La llegada de la nueva maillot amarillo
Así coronó el puerto final de categoría extra la corredora polaca.
Clasificación general
¡Niewiadoma-Phinney nuevo maillot amarillo!
1. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon//SRAM)
2. Demi Vollering (FDJ United-Suez), +15”
4. Marlen Reusser (Movistar Team), +39”
4. Elisa Longo Borghini (UAE Team L’Imad), +2’59”
5. Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM), +3’21”
Top 5
Las cinco primeras en cruzar la meta tras la dura ascensión al Mont Ventoux
1. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon//SRAM)
2. Demi Vollering (FDJ United-Suez) +1’16”
3. Elisa Longo Borghini (UAE Team L’Imad) +1’42”
4. Marlen Reusser (Movistar Team) +1’46”
5. Paula Blasi (UAE Team L’Imad) m.t.
¡¡Final de etapa!!
¡¡Niewiadoma-Phinney se lleva el triunfo en solitario en el mítico Mont Ventoux!!
2 KM. A META
El grupo de Borghini, a pocos metros de dar caza a Reusser y Vollering.
2 KM. A META
¡¡Ojo que Niewiadoma-Phinney es maillot amarillo virtual!! La polaca lleva 1’40” de ventaja y comenzó la etapa a 1’17” de Marlen Reusser (Movistar Team) en la clasificación general.
3 KM. A META
Así están las cosas sobre el asfalto a muy poco para llegar a meta:
Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon//SRAM) en cabeza de carrera.
+1’15” Demi Vollering (FDJ United-Suez), Marlen Reusser (Movistar Team).
+1’35” Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM), Elisa Longo Borghini, Paula Blasi (UAE Team L’Imad).
Chalet Reynard
Niewiadoma-Phinney se va adentrando en el tramo de paisaje lunar de la subida con 55” de margen respecto a Reusser y Vollering.
6 KM. A META
¡Ojo que Niewiadoma-Phinney pone más diferencia: ya son casi 50”!
- Las cifras del fichaje de Rodri que intenta el Barça
- Bombazo: ¡El fichaje de Rodri por el Madrid, casi roto!
- Ferran Torres da el 'Sí quiero' al PSG
- El Barça lanza una primera oferta por Rodri y se marca un tope para el traspaso
- Flick llama a Rodri para explicarle el proyecto del Barça
- Enfado descomunal en el madridismo por Rodri
- Edurne Pasabán (53 años): 'Soy del País Vasco, ahí todo el mundo sale a caminar y a disfrutar del entorno. Mis padres me llevaban desde pequeña a la montaña aunque ellos no son alpinistas, pero crecimos rodeados de montes
- Rodri da el OK al Barça para negociar su fichaje