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Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 6 en vivo

Sigue en directo la sexta etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Montbrison y final en Tournon-sur-Rhone

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Las escapadas en el día de hoy / Tour Femenino

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Isaac Fandos

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  1. Mateu Alemany, a punto de darle un golpe de mercado al Barça
  2. Bombazo: ¡El fichaje de Rodri por el Madrid, casi roto!
  3. Pedro Porro (26 años): 'Mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que iba saliendo. Cuando salía a trabajar a las 3, las 4 o las 5 de la mañana, me llevaba a casa de mis abuelos
  4. Julián Álvarez tensará la cuerda para fichar por el Barça
  5. Lamine Yamal se suma a la 'operación Julián Álvarez'
  6. Edurne Pasabán (53 años): 'Soy del País Vasco, ahí todo el mundo sale a caminar y a disfrutar del entorno. Mis padres me llevaban desde pequeña a la montaña aunque ellos no son alpinistas, pero crecimos rodeados de montes
  7. Valdano no entiende la decisión de Mourinho: 'No tiene sentido, pero solo el club lo sabe
  8. Osimhen, ¿el delantero que puede desbloquear el fichaje de Julián Álvarez?

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