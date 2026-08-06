En directo
CICLISMO
Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 6 en vivo
Sigue en directo la sexta etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Montbrison y final en Tournon-sur-Rhone
Isaac Fandos
Final
Esto ha sido todo por nuestra parte. Nos reencontraremos con la séptima etapa de este Tour de Francia femenino. Mientras, pueden seguir todo el deporte en directo en Sport.es. Pasen una feliz tarde.
Diferencia2
28'' ha acabado picando el grupo de la fuga sobre las favoritas, donde ha acabado Paula Blasi
Top-3
Kerbaol y Pieterse cierran el podio.
Gran final
¡VICTORIA PARA KIM LE COURT PIENAAR EN EL SPRINT!
Se acaba
Y de nuevo Markus ataca a falta de un kilómetro. Todo se decide aquí.
No hay fuga
Abre unos metros Riejanne Markus, y de nuevo Longo Borghini tira para neutralizarla.
No se va
La italiana Longo Borghini consigue cerrar el hueco tirando con todo. Dos kilómetros para meta.
Ataque
Tira Le Court a falta de cuatro kilómetros. Veremos si se marcha.
Se encamina todo al final
Últimos ocho kilómetros y aquí hay un movimiento en la fuga o se decidirá todo al sprint. Ya no nos la queremos jugar.
Nos equivocamos
Increíble porque las dos corredoras llegan por detrás y se meten en la fuga. Muy sorprendente.
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