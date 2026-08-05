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CICLISMO
Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 5 en vivo
Sigue en directo la quinta etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Macon y final en Belleville-en-Beaujolais
Xavi Turu
30 KM. A META
Wlodarczyk acelera al frente de la carrera y en las rampas más duras de esta subida. Le siguen Lippert, De Vries, Fisher-Black y Vallieres.
31 KM. A META
¡Muzic va con todo en el pelotón para reducirlo drásticamente! Ataque sobre el asfalto y en la subida al puerto.
33 KM. A META
¡¡Ojo que Maëva Squiban busca un ataque!! Va con todo la francesa que intenta marcharse el solitario.
Col de Durbize
Primeras rampas de subida para este penúltimo puerto de esta jornada: 3.6 kilómetros con una pendiente media del 5.8 %.
35 KM. A META
Baja un poco la diferencia entre la cabeza de carrera y el pelotón: 1’25” para las de delante.
40 KM. A META
Paula Ostiz, la joven talento española, está haciendo su primera temporada como profesional, siendo la participante más joven (19 años) de este Tour. Veremos a ver cómo acaba esta etapa de hoy, pero por el momento sigue tirando con ganas del pelotón.
43 KM. A META
Relativa tranquilidad por el momento. Lo más seguro es que, cuando las corredoras lleguen de nuevo al puerto, haya algún que otro movimiento. Por ahora, 1’48” para las fugadas.
47 KM. A META
La diferencia de las escapadas con el pelotón es de 1’50”. Recordemos las que están al frente de la etapa: Femke de Vries, Sarah Van Dam (Visma | Lease a Bike), Juliette Berthet, Franziska Koch (FDJ United-Suez), Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM), Dominika Wlodarczyk, Maëva Squiban (UAE Team L’Imad), Nienke Vinke (SD Worx-Protime), Liane Lippert (Movistar Team), Amanda Spratt, Riejanne Markus, Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), Lore de Schepper, Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal), Magdeleine Vallieres, Noemi Rüegg (EF Education-Oatly), Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), Thalita De Jong (Human Powered Health) y Célia Le Mouël (Ma Petite Entreprise).
51 KM. A META
Movistar Team coopera con FDJ United-Suez en el grupo en el que está el maillot amarillo. Paula Ostiz es quien está ayudando a Kraak, Muzic y compañía. Quedan unas 40 corredoras en el pelotón.
55 KM. A META
Unos cuantos kilómetros de 'relax' para las corredoras con un tramo de etapa sin puertos. En el horizonte, se avecina el Col de Durbize, de tercera categoría y penúltimo puerto del día.
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