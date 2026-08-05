Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 5 en vivo

47 KM. A META

La diferencia de las escapadas con el pelotón es de 1’50”. Recordemos las que están al frente de la etapa: Femke de Vries, Sarah Van Dam (Visma | Lease a Bike), Juliette Berthet, Franziska Koch (FDJ United-Suez), Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM), Dominika Wlodarczyk, Maëva Squiban (UAE Team L’Imad), Nienke Vinke (SD Worx-Protime), Liane Lippert (Movistar Team), Amanda Spratt, Riejanne Markus, Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), Lore de Schepper, Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal), Magdeleine Vallieres, Noemi Rüegg (EF Education-Oatly), Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), Thalita De Jong (Human Powered Health) y Célia Le Mouël (Ma Petite Entreprise).