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Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 4, contrarreloj en vivo

Sigue en directo la cuarta etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Gevrey-Chambertin y final en Dijon

En marcha esta cuarta jornada con una contrarreloj individual

En marcha esta cuarta jornada con una contrarreloj individual / @LeTourFemmes

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Xavi Turu

Barcelona
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