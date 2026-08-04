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CICLISMO
Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 4, contrarreloj en vivo
Sigue en directo la cuarta etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Gevrey-Chambertin y final en Dijon
Xavi Turu
¡Nuevo mejor tiempo!
Lieke Nooijen se pone en la 'silla caliente' parando el reloj con 27’43” a una velocidad media de unos 46 km/h. La de Visma ha sido 51” más rápida que Lotte Claes.
Salida de una de las favoritas
Zoe Jane Backstedt es una de las corredoras a llevarse esta etapa… Veremos a ver su tiempo en meta.
Ojo con Nooijen y Bredewold
Las neerlandesas han sido más veloces que Lotte Claes en el punto intermedio situado en lo alto de la ascensión a los Lacets de Marsannay. Nooijen, con 15’30”; Bredewold, con 15’38”.
Contrarreloj
Van saliendo más corredoras y hasta el momento han salido un total de 94. La española Mireia Benito ya está sobre el asfalto.
Millie Couzens
La actuación de la británica ha sido más que notable en esta crono y paró el tiempo en meta de Dijon con 28’38”.
Couzens, segunda
A la corredora británica le ha faltado poco más de 10” para colocarse en primera línea, pero finalmente se quedó en segunda posicion y relegando a Tas a la tercera.
¡Nuevo mejor tiempo!
Lotte Claes ha parado el crono en 28’25” y la campeona belga se sienta en la 'silla caliente' mejorando en 24” a Tas.
Día favorable para la contrarreloj
Cuando estamos a poco más de la mitad del camino de esta jornada de hoy, el día está siendo más que soleado en la Côte d’Or, con unas temperaturas que rondan los 30 ºC y con un viento que sopla desde el suroeste, siendo este un aire en cola que les es muy favorable para este tipo de circuitos.
A mitad de camino
Ya han sido 69 las corredoras que han partido desde Gevrey-Chambertin y restan 69 más para pasar por meta en Dijon. Hace unos minutos salió Pfeiffer Georgi (Picnic-PostNL) y la próxima en tomar el asfalto será Lieke Noojien (Visma).
Lotte Claes, aprieta
La campeona nacional belga ha tenido un buen registro en el control intermedio y ha sido más rápida que Le Mouël, rebajando en 15 segundos a la francesa en ese punto.
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