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CICLISMO
Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 3 en vivo
Sigue en directo la tercera etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Ginebra y final en Poligny
Xavi Turu
5'
Las neutraliza rápido el pelotón. Vemos a Haugset con prácticamente cinco minutos de diferencia. Cuidado con ella.
Dos más en fuga
Saltan Adegeest y Lippert en el pelotón, hacia delante.
Primera
Haugset pasa primera, obviamente, por el sprint intermedio. Ahora veremos el resto de puntuaciones.
Sigue a más
Ya más de 3 minutos... Gran escapada de la corredora noruega.
Las diferencias
Ya dos minutos. Sigue creciendo la diferencia con Haugset por delante, y a 1'20'' Kopecky.
Más diferencia
Sigue aumentando la diferencia a 1'30'' respecto a la fuga de la escapada.
El maillot de topos
Han coronado Haugset en primera posición, y por detrás Pieterse, Muller y Latimier. En la clasificación general de la montaña:
1. Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), 18
2. Nikola Nosková (Cofidis), 14
3. Sigrid Haugset (Uno-X Mobility), 9
Ascensión hecha
Coronan ya la cota de segunda categoría, ahora inician un descenso hasta el sprint intermedio de Champagnole.
Poca diferencia
Solo 24'' de distancia entre la noruega y el pelotón, que lo forman 90 corredoras.
Ascensión
Ahora, mismo los primeros grupos ya están ascendiendo la Cote de la Savine, de segunda categoría. Solo resta por delante del pelotón la noruega Sigrid Haugset.
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