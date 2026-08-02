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Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 2 en vivo

Sigue en directo la segunda etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Aigle y final en Ginebra

Lorena Wiebes sale como líder tras su victoria en la primera etapa.

Lorena Wiebes sale como líder tras su victoria en la primera etapa. / ASO / GAETAN FLAMME

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