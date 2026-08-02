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CICLISMO
Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 2 en vivo
Sigue en directo la segunda etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Aigle y final en Ginebra
Miquel Roca
75 KM A META
Cerca ya de coronar el puerto, laas cinco de cabeza mantienen la diferencia sobre el pelotón. 2'09'' de adelanto para las neerlandesas Eline Jansen y Anouska Koster, la francesa Ema Comte, la italiana Carlotta Cipressi y la ucraniana Yuliia Biriukova.
77 KM A META
Cambia ya la planimetría para el quinteto de cabeza. Han terminado el descenso de Savigny y se encuentran en las primeras rampas de la ascensión a la cota de Cossonay. Dos kilómetros de subida con un desnivel medio del 6% tiene este puerto de cuarta categoría.
80 KM A META
Siguen a muy buen ritmo Eline Jansen, Ema Comte, Anouska Koster, Carlotta Cipressi y Yuliia Biriukova, esta última del Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. Ruedan ya por encima de los dos minutos de diferencia sobre el gran grupo, al que la composición de la fuga no parece inquietar.
82 KM A META
El terreno por el que rueda ahora mismo la etapa es descendente, aunque ya no le queda mucho para revertirse. En apenas siete kilómetros empezarán los dos de ascensión de la Cote de Cossonay, tercera de las cinco cotas montañosas del día.
86 KM A META
Dos neerlandesas (Jansen y Koster), una italiana (Cipressi), una francesa (Conte) y una ucraniana (Biriukova) forman el quinteto cabecero, que de momento está consiguiendo aumentar su diferencia respecto al pelotón con mucha rapidez. En menos de diez kilómetros desde que saltaron su adelanto ronda ya el minuto y medio. Por detrás, el gran grupo con todas las favoritas, entre ellas Paula Blasi, no parece inquietarse.
90 KM A META
Tras varias escaramuzas, un intento de fuga ha conseguido finalmente abrir hueco con la cabeza del pelotón. Eline Jansen, Ema Comte, Anouska Koster, Carlotta Cipressi y Yuliia Biriukova ruedan con casi un minuto de adelanto sobre el gran grupo.
EL LAGO LEMAN
Hace menos de dos semanas el Tour masculino bordeaba el lago Leman por el lado francés, especialmente en la contrarreloj entre Evian y Thonon-les-Bains que ganó Remco Evenepoel. Ayer y hoy el Tour femenino lo hace por el lado suizo, con estas dos etapas con final en las dos principales ciudades que sus aguas bañan: Lausana y Ginebra.
COTE DE SAVIGNY
Apenas 12 kilómetros separaban la primera cota de la etapa de la segunda, que el pelotón acaba de coronar. En el alto de Savigny, de cuarta categoría, la francesa Marion Bunel ha pasado en primer puesto y ha sumado los dos puntos, seguida de su compatriota Maëva Squiban que se ha llevado el punto restante.
PUNTOS PARA LA MONTAÑA
Este ha sido el reparto de puntos para la clasificación de la montaña en el alto de Chexbres, de tercera categoría.
PELOTÓN AGRUPADO
Transcurridos los primeros 40 kilómetros de la etapa, el pelotón marcha totalmente compacto, sin nadie por delante buscando la aventura en solitario aunque sí con algunas corredoras que se quedan algo rezagadas tras la primera cota montañosa del dia, la de Chexbres. Lo dicho, el apelativo de etapa llana con cinco ascensiones bien podría ser discutido.
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