Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 2 en vivo

86 KM A META

Dos neerlandesas (Jansen y Koster), una italiana (Cipressi), una francesa (Conte) y una ucraniana (Biriukova) forman el quinteto cabecero, que de momento está consiguiendo aumentar su diferencia respecto al pelotón con mucha rapidez. En menos de diez kilómetros desde que saltaron su adelanto ronda ya el minuto y medio. Por detrás, el gran grupo con todas las favoritas, entre ellas Paula Blasi, no parece inquietarse.