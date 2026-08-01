En directo
CICLISMO
Tour de Francia Femenino 2026 hoy, en directo: etapa 1 en vivo
Sigue en directo la primera etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio y final en Lausana
Isaac Fandos
Movimientos
Se marchan De Vries, Klöser y Markus en la parte delantera del pelotón, abriendo una ligera distancia.
Más puntos
Tres más para Mahe y dos para Eraso. La española, dos por detrás ahora mismo.
Sufren
Empiezan a sufrir algunas corredoras del pelotón: 34 ceden tiempo ya.
Ascensión
Todas las corredoras se encuentran ahora ascendiendo la Cote de Villars-Le-Comte, de tercera categoría.
Una más
Otra pequeña caída en el pelotón, en este caso para Henrietta Christie (EF Education-Oatly) y Debora Silvestri (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi). Como en los anteriores casos, por fortuna, no revista gravedad.
Los puntos
En el pelotón, se han repartido los siguientes puntos en el sprint intermedio:
5. Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech), 13
6. Mavi García (UAE Team L’Imad), 11
7. Millie Couzens (Fenix-Premier Tech), 10
8. Silvia Persico (UAE Team L’Imad), 9
9. Henrietta Christie (EF Education-Oatly), 8
10. Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), 7
11. Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), 6
12. Marit Raaijmakers (Human Powered Health), 5
13. Valentina Cavallar (SD Worx-Protime), 4
14. Marte Berg Edseth (Uno-X Mobility), 3
15. Teuntje Beekhuis (Uno-X Mobility), 2
Más diferencia
5' 20'' entre el pelotón y las cuatro escapadas, todavía con mucho por delante.
Bien la española
Pasa la primera por el sprint intermedio Idoia Eraso. Detrás, Rijnbeek, Mahe y Nosková.
Mitad
Estamos ahora justo en la mitad de la etapa. 69 kilómetros por delante.
Neutralizada
Tampoco alcanzó a las cuatro mujeres de la cabeza Jackson, que ya es neutralizada por el pelotón.
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