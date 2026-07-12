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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 9 de Malemort a Ussel, en vivo
Sigue en directo la novena etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Malemort y final en Ussel
Miquel Roca
42 KM A META
El arte de avituallar y ser avituallado sin perder ni un àpice el ritmo ni en las bicis ni en la moto.
44 KM A META
Crece la diferencia del grupo cabecero que conforman Pablo Castrillo, Quinn Simmons, Tobias Johannessen, Tom Pidcock, Lennert van Eetvelt, Derek Gee, Alex Baudin y Mathieu van der Poel.
Ruedan con 1'10'' de adelanto sobre el grupo perseguidor que encabeza el líder Tadej Pogacar junto a los grandes de la general. Así pues, los cabeceros han recuperado casi la totalidad de los 25 segundos que perdieron en la subida a la Croix du Pey.
47 KM A META
El perfil de esta etapa responde al apelativo de ondulado y el terreno da buena cuenta de ello. Pese a que ahora mismo los dos grupos cabeceros no están en ninguna ascensión de puerto, encuentran repechones que apuntan hacia arriba de manera pronunciada y les obligan a ponerse de pie sobre la bicicleta para superarlos. Menos mal que mañana es día de descanso, el primero de los dos "lunes festivos" que habrá en este Tour.
50 KM A META
Uno que seguro no ganará la etapa de hoy será Tim Merlier, vencedor al sprint ayer y anteayer. El belga del Soudal Quick Step marcha en el grupo que cierra la carrera, a nada menos que un cuarto de hora de diferencia respecto a los ocho que conforman el grupo cabecero.
DIFERENCIA ESTABLE
El grupo perseguidor, con todos los grandes de la clasificación general, ha pasado por el alto a 50 segundos de los ocho de cabeza. La diferencia bajó 25 segundos en pocos kilómetros, pero ahora se mantiene estable y permite a los de delante albergar esperanzas de jugarse el triunfo de etapa en Ussel.
REPITE PIDCOCK
Tom Pidcock vuelve a pasar en primer puesto por la Cote de la Croix du Pey. El británico del Pinarello Q36.5 suma los dos puntos que otorga para la clasificación de la montaña el puerto de tercera categoría. El punto restante es para el belga Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché).
58 KM A META
Pese a ser de tercera categoría, no es ninguna broma la subida a esta cota de la Croix du Pey. Son casi cinco kilómetros de subida con un promedio de desnivel del 6% pero con mucha trampa, ya que los tramos casi llanos se alternan con otros que elevan mucho la media con rampas por encima del 10%
LA CROIX DU PEY
Ya en los primeros metros de ascensión al tercer puerto del día, la cota de la Croix du Pey, los ocho de cabeza ven reducida su diferencia, que está ya por debajo del minuto sobre el grupo del líder Pogacar y los grandes de la general: Vingegaard, Del Toro, Evenepoel, Ayuso...
PABLO CASTRILLO
Entre los ocho corredores del grupo cabecero se encuentra el español Pablo Castrillo. El del Movistar busca su suerte en la escapada junto a Quinn Simmons, Tobias Johannessen, Tom Pidcock, Lennert van Eetvelt, Derek Gee, Alex Baudin y Mathieu van der Poel.
65 KM A META
Se simplifica la situación en cabeza de carrera. Siguen intactos los ocho del grupo cabecero, pero el mini pelotón del líder Tadej Pogacar y los principales de la general ha engullido a los cuatro corredores que rodaban por delante. El grupo del maillot amarillo ha pasado a ser de 39 unidades, que ruedan a 1'15'' de los ocho que lideran la etapa.
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