Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 9 de Malemort a Ussel, en vivo

47 KM A META

El perfil de esta etapa responde al apelativo de ondulado y el terreno da buena cuenta de ello. Pese a que ahora mismo los dos grupos cabeceros no están en ninguna ascensión de puerto, encuentran repechones que apuntan hacia arriba de manera pronunciada y les obligan a ponerse de pie sobre la bicicleta para superarlos. Menos mal que mañana es día de descanso, el primero de los dos "lunes festivos" que habrá en este Tour.