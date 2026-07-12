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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 9 de Malemort a Ussel, en vivo

Sigue en directo la novena etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Malemort y final en Ussel

El pelotón del Tour, en una de las recientes etapas de la ronda gala.

El pelotón del Tour, en una de las recientes etapas de la ronda gala. / YOAN VALAT / EFE

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