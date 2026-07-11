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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 8 de Périgueux a Bergerac, en vivo
Sigue en directo la octava etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Périgueux y final en Bergerac
Isaac Fandos
Las diferencias
Ha abierto hueco Slock en la caeza de carrera: 33' sobre Otruba y 1' 16'' sobre Guernalec. Eso sí, el pelotón a 1' 29''.
Esperando movimientos
36 kilómetros ya para llegar a meta, sin sprints ni ascensiones. Esto va a ser ya la preparación para un sprint masivo, salvo sorpresa mayúscula.
Sigue tirando
Diez segundos le saca a Otruba y 16'' a Guernalec. No va a frenar ya, por lo que parece.
Slock se marcha
Cambio de ritmo de Slock que se marcha en la ascensión y dejatrás a Guernalec y Otruba.
Suben el puerto
Descuelgan a Guernalec los dos escapados.
Nueva subida
En breve se iniciará la ascensión a la Cote du Buisson-de-Cadouin, de cuarta categoría, y última del día.
Trabajo para Alpecin
Pinchazo de Ramses Debruyne, tendrá que actuar rápido su equipo.
Menos de 50 km
Tira el pelotón bajando los 2 minutos de diferencia respecto a la fuga.
60 puntos de margen
Esta es la clasificación completa del maillot verde, con un Mads Pedersen muy dominador.
1. Mads Pedersen (Lidl-Trek), 214
2. Biniam Girmay (NSN), 153
3. Max Kanter (XDS Astana), 152
4. Tim Merlier (Soudal Quick-Step), 143
5. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), 140
Sprint intermedio
La clasificación completa del sprint intermedio de hoy: 1. Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), 25
2. Liam Slock (Lotto Intermarché), 20
3. Thibault Guernalec (TotalEnergies), 16
4. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), 14
5. Max Kanter (XDS Astana), 12
6. Mads Pedersen (Lidl-Trek), 10
7. Tim Merlier (Soudal Quick-Step), 9
8. Biniam Girmay (NSN), 8
9. Anthony Turgis (TotalEnergies), 7
10. Tom van Asbroeck (NSN), 6
11. Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), 5
12. Davide Ballerini (XDS Astana), 4
13. Aaron Gate (XDS Astana), 3
14. Quinn Simmons (Lidl-Trek), 2
15. Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), 1
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