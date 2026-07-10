Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 7 de Hagetmau a Burdeos, en vivo

Situación actual de carrera

Ya se han recorrido unos 70 kilómetros para esta jornada de hoy y tenemos los primeros escapados del día: Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) se mantienen al frente de la carrera con una ventaja de poco menos de un minuto y medio de diferencia con el pelotón.