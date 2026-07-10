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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 7 de Hagetmau a Burdeos, en vivo
Sigue en directo la séptima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Hagetmau y final en Burdeos
Consulta el recorrido de la etapa 7 del Tour
Xavi Turu
89 KM. A META
Estira y afloja del pelotón con el dúo de fugados: los tiempos suben y bajan y ahora el margen vuelve a ser de prácticamente minuto y medio de diferencia.
91 KM. A META
Finalmente, para esta etapa 7 del Tour, Torstein Traen no ha tomado la salida. Recordemos que, después de su caída en la jornada de ayer, el noruego perdió el maillot amarillo del liderato.
93 KM. A META
Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y Veistroffer (Lotto Intermarché) están siendo los claros protagonistas del día, de momento. Su ventaja respecto al grupo perseguidor ha bajado notablemente en estos últimos kilómetros: unos 45”.
97 KM. A META
Bonita imagen que nos deja el Tour para esta etapa con un recorrido llano y con un único puerto puntuable.
100 KM. A META
El equipo Uno-X intentó una pequeña ofensiva en el pelotón, pero acabó en poca cosa esa intentona del conjunto noruego. Pedersen hizo lo propio, pero también sin suerte para él. Sigue junto el grupo perseguidor.
Situación actual de carrera
Ya se han recorrido unos 70 kilómetros para esta jornada de hoy y tenemos los primeros escapados del día: Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) se mantienen al frente de la carrera con una ventaja de poco menos de un minuto y medio de diferencia con el pelotón.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos esta retransmisión con la séptima etapa del Tour de Francia 2026. Hoy jornada con inicio en Hagetmau y final en Burdeos con un recorrido de 175,1 kilómetros, 850 metros de desnivel y un único puerto categorizado.
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