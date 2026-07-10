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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 7 de Hagetmau a Burdeos, en vivo

Sigue en directo la séptima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Hagetmau y final en Burdeos

Consulta el recorrido de la etapa 7 del Tour

Los escapados de hoy controlando la etapa

Los escapados de hoy controlando la etapa / @CajaRural_RGA

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Xavi Turu

Barcelona
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