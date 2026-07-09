Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 6 de Pau a Gavarnie-Gèdre, en vivo

71 KM. A META

Kévin Vauquelin y Sergio Higuita empiezan a descolgarse: el corredor galo llegó a ser top 10 en la edición pasada del Tour, pero este año no está al mismo nivel. Por su parte, Vingegaard pierde a algún que otro compañero como Affini, Hagenes, Campenaerts y Armirail.