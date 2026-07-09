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CICLISMO

Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 6 de Pau a Gavarnie-Gèdre, en vivo

Sigue en directo la sexta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Pau, final en Gavarnie-Gèdre y ascensión al mítico Tourmalet

Este es el recorrido de la etapa de hoy en el Tour

Imagen de la sexta etapa de este Tour de Francia 2026

Imagen de la sexta etapa de este Tour de Francia 2026 / @LeTour

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Xavi Turu

Barcelona
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