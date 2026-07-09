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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 6 de Pau a Gavarnie-Gèdre, en vivo
Sigue en directo la sexta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Pau, final en Gavarnie-Gèdre y ascensión al mítico Tourmalet
Este es el recorrido de la etapa de hoy en el Tour
Xavi Turu
57 KM. A META
Bert Van Lerberghe tiene que abandonar, siendo esta una baja más que sensible para Soudal Quick-Step.
Col d’Aspin
Final más que ajustado para coronar el puerto; bonitos instantes nos han dejado ambos corredores.
Col d’Aspin
Finalmente, fue Martinez el que entró primero en el puerto, con este orden de paso:
1. Lenny Martinez (Bahrain Victorious), 10
2. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), 8
3. Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG), 6
4. Felix Grossschartner (UAE Team Emirates XRG), 4
5. Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG), 2
6. Adam Yates (UAE Team Emirates XRG), 1
65 KM. A META
Apenas 10” de diferencia entre los dos fugados y el pelotón en el descenso del puerto…
67 KM. A META
Final ajustadísimo con un esprint muy igualado para coronar el Col d’Aspin. Vamos a ver finalmente quién ha sido el primero.
68 KM. A META
Turno ahora para Lenny Martinez, que sale en busca de Paret-Peintre… Cada vez menos para llegar a la cima de este duro puerto.
69 KM. A META
Gran trabajo del UAE en el pelotón que ha dejado un grupo de favoritos muy pequeño. Menos de 2 km para llegar a la cima del Col d’Aspin.
69 KM. A META
Quinn y Vacek se descuelgan del grupo de favoritos al tiempo que arranca la aventura en solitario de Valentin Paret-Peintre: el ciclista galo busca llevarse algún que otro punto para la clasificación de Montaña.
71 KM. A META
Kévin Vauquelin y Sergio Higuita empiezan a descolgarse: el corredor galo llegó a ser top 10 en la edición pasada del Tour, pero este año no está al mismo nivel. Por su parte, Vingegaard pierde a algún que otro compañero como Affini, Hagenes, Campenaerts y Armirail.
72 KM. A META
¡¡O’Connor, atrapado!! A poco menos de 5 km para llegar a la cima, el australiano cede y el pelotón lo ha cazado.
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