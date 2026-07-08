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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 5 de Lannemezan a Pau, en vivo
Sigue en directo la quinta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Lannemezan y final en Pau
Miquel Roca
DÍA DE SPRINTERS
Los dos equipos que más han incrementado el ritmo en cabeza del pelotón son el Alpecin-Premier Tech y el Soudal Quick-Step. Sus razones se explican rápido. Cuentan con grandes sprinters y sus expectativas de victoria en Pau son altas, pero hasta jugarselo todo en los últimos metros deben evitar que las aventuras en solitario no cambien el guión de una previsible llegada al sprint.
ESPABILA EL PELOTÓN
Queda mucha etapa por delante, pero no quieren atrás que la aventura de Baptiste Veistroffer tome cartas de opción de victoria en Pau. El ritmo del gran grupo se ha acelerado y la diferencia del francés va cayendo paulatinamente: 2'20'' a 110 kilómetros de la meta.
EL AMARILLO DE TRAEEN
Con 7'53'' de diferencia sobre los colosos Pogacar y Vingegaard, no parece que hoy deba tener problemas Torstein Traeen para defender el liderato, si bien la diferencia con sean Quinn, segundo en la general, es de solo 28''. Otro cantar será mañana, cuando llegará una de las etapas siempre referenciales de la alta montaña con el paso por el Aspin y el mítico Tourmalet, la primera ascensión "Hors Catégorie" de este Tour.
VEISTROFFER ESCAPADO
Cumplida la primera cuarta parte de la etapa, marcha en cabeza un llanero solitario, el francés Baptiste Veistroffer. El corredor del Lotto Intermarche se ha escapado y rueda con 2'40'' de adelanto sobre el pelotón, en el que marcha el noruego Torstein Traeen en su primer día de defensa del maillot amarillo.
ETAPA 5
¡Muy buenas tardes!
Bienvenid@s a la narración en directo de la quinta etapa del Tour de Francia 2026. La ronda gala ha arrancado de Lannemezan y se dirige a Pau, un recorrido de 158'3 kilómetros de perfil llano y un solo puerto de montaña de tercera categoría a 25 de la meta.
¡Les contaremos todo cuanto acontezca!
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