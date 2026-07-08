Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 5 de Lannemezan a Pau, en vivo

EL AMARILLO DE TRAEEN

Con 7'53'' de diferencia sobre los colosos Pogacar y Vingegaard, no parece que hoy deba tener problemas Torstein Traeen para defender el liderato, si bien la diferencia con sean Quinn, segundo en la general, es de solo 28''. Otro cantar será mañana, cuando llegará una de las etapas siempre referenciales de la alta montaña con el paso por el Aspin y el mítico Tourmalet, la primera ascensión "Hors Catégorie" de este Tour.