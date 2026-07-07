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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 4 de Carcassonne a Foix, en vivo
Sigue en directo la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Carcassonne y final en Foix
Recorrido y perfil de la etapa de hoy del Tour de Francia
Xavi Turu
80 KM. A META
Completamente rota la escapada, con hasta 6 grupos ahora mismo sobre el asfalto, contando un pelotón que está a unos 5’30”.
82 KM. A META
Con la ascensión a Coudons, empiezan los movimientos en un grupo de cabeza que se va rompiendo por momentos: instantes de jugadas tácticas con Jan Tratnik (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Mathias Vacek (Lidl-Trek) abriendo espacio sobre los escapados, que buscan seguirles el ritmo a sus espaldas.
Col de Coudons
Los corredores empiezan el ascenso a la Col de Coudons, de segunda categoría. Primeras rampas de un recorrido formado por 10,7 km al 5,5 % de pendiente media.
Maillot Verde
Pogacar sigue al frente de la camiseta verde, pero Pedersen empieza a acercarse sigilosamente… Esta es la provisional después de pasar por Quillan.
1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), 55
2. Mads Pedersen (Lidl-Trek), 53
3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), 44
4. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), 39
5. Biniam Girmay (NSN), 39
85 KM. A META
Tras el esprint, ojo, porque Pedersen toma las riendas en la escapada mientras que Girmay y Philipsen bajan un poco el ritmo.
Paso por Quillan
Biniam Girmay (NSN) fue el primero en pasar por el esprint intermedio. Estos fueron los cinco primeros corredores:
1. Biniam Girmay (NSN), 25
2. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), 20
3. Mads Pedersen (Lidl-Trek), 16
4. Edward Planckaert (Alpecin-Premier Tech), 14
5. Quinn Simmons (Lidl-Trek), 12
88 KM. A META
El pelotón decide darse un pequeño descanso y la diferencia sube hasta los 4’30”. Los escapados siguen a su ritmo de pedaleo constante y fluido.
90 KM. A META
La cuarta etapa de hoy llega a su ecuador: coincide con el esprint y los corredores entran de lleno en la segunda mitad de la jornada con el calor que continúa apretando.
91 KM. A META
Los ciclistas se están aproximando al único esprint intermedio de hoy a su paso por Quillan. Vamos a ver quién del gran grupo de fugados se lleva la máxima puntuación tras pasar en primera posición.
97 KM. A META
El gran grupo de escapados sigue su curso en la jornada de hoy, pero todavía siguen con opciones de llevarse alguna cosa positiva en esta etapa, pese a que el pelotón sigue esperando su momento: ahora el tiempo de margen entre ambos grupos es de prácticamente 4 minutos.
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