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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 3 de Granollers a Les Angles, en vivo
Sigue en directo la tercera etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Granollers y final en Les Angles
Recorrido y perfil de la etapa de hoy del Tour de Francia
Salida en subida
Bastante tranquilidad en estos primeros compases, con salida en terreno ascendente. Probablemente, la fuga se formará en la subida a Sant Feliu de Codines.
¡Empieza la etapa!
Se termina el recorrido neutralizado y empiezan los movimientos en el grupo. El primero, el líder de la montaña, Alex Molenaar.
Recital del UAE en Montjuic
La segunda etapa del Tour tuvo un cierre inmejorable en Montjuic con la primera victoria de Isaac del Toro, cedida por su compañero Tadej Pogacar.
Jonas Vingegaard se mantiene como líder, mientras que el propio del Toro lidera la clasificación de los jóvenes (aunque hoy lo viste Juan Ayuso) y de los puntos. Alex Molenaar, del Caja Rural - Seguros RGA, tiene el placer de vestir el maillot de lunares como líder de la montaña.
Puertos puntuables
El recorrido de esta tercera etapa incluye 4 puertos puntuables: Sant Feliu de Codines (8.2 km al 4.5%), Coll de Toses (9.4 km al 6.6%), Col du Calvaire (11.5 km al 4.2%) y el final en Les Angles (1.7 km al 6.7%).
Sin público en Francia
Mientras el pelotón ya recorre los 8,5 km de recorrido neutralizado, cabe recordar que hoy habrá un gran ambiente en las carreteras catalanas, pero no podrá ser así en territorio francés.
Un incendio forestal de grandes dimensiones afecta actualmente al departamento (provincia) de los Pirineos Orientales, obligando a movilizar un dispositivo excepcional con la prioridad absoluta de controlar el fuego para proteger a la población, los bienes y los espacios naturales.
Así, no circulará la caravana publicitaria y el despliegue del evento se limitará al paso de los ciclistas y a los vehículos estrictamente necesarios para la organización de la carrera. De este modo, el Tour de Francia se desarrollará sin público y con una infraestructura considerablemente reducida para adaptarse a las limitaciones operativas que impone la situación.
¡Buenos días! ¡Bienvenidos a la 3ª etapa del Tour de Francia!
Bienvenid@s a SPORT. Empieza la etapa 3 del Tour de Francia entre Granollers i les Angles, ya en territorio francés. El Tour se despide de Catalunya con una exigente etapa de 195.9 km y 4 puertos puntuables con el duro final en el muro de Les Angles.
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