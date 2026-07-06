Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 3 de Granollers a Les Angles, en vivo

Sin público en Francia

Mientras el pelotón ya recorre los 8,5 km de recorrido neutralizado, cabe recordar que hoy habrá un gran ambiente en las carreteras catalanas, pero no podrá ser así en territorio francés.

Un incendio forestal de grandes dimensiones afecta actualmente al departamento (provincia) de los Pirineos Orientales, obligando a movilizar un dispositivo excepcional con la prioridad absoluta de controlar el fuego para proteger a la población, los bienes y los espacios naturales.

Así, no circulará la caravana publicitaria y el despliegue del evento se limitará al paso de los ciclistas y a los vehículos estrictamente necesarios para la organización de la carrera. De este modo, el Tour de Francia se desarrollará sin público y con una infraestructura considerablemente reducida para adaptarse a las limitaciones operativas que impone la situación.