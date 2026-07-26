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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 21 de Thoiry a los Campos Elíseos de París, en vivo
Sigue en directo la última etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Thoiry y final en Campos Elíseos de París
David Raurell
Es momento para recordar el increíble duelo entre Van Aert y Pogacar en Montmartre, durante el Tour de Francia del año 2025:
¿Cómo está el tiempo en París?
La organización del Tour de Francia señala que el cielo parisino está nublado y la temperatura es de 25 grados (parece que se va a mantener hasta el final de la etapa).
Además, MétéoFrance advierte que las rachas de viento podrían alcanzar los 45 km/hora.
El día de Tadej Pogacar
Esta misma tarde Pogacar se va a coronar por quinta vez como ganador del Tour de Francia.
El líder del maillot amarillo va a protagonizar otra página en la história del ciclismo y va a igualar a leyendas como Hinault, Merckx, Indurain y Anquetil.
Recordemos que el corredor esloveno ha ganado hasta cinco etapas.
A continuación pueden ver una ejemplificación del recorrido:
Esos 89 kilómetros de competición tendrán hasta tres ascensos a Montmartre, un histórico barrio parisino situado en una colina al norte de la ciudad.
La subida tiene algunas pendientes exigentes y un pavimento adoquinado. Estaremos pendientes de si alguno de los ascensos tiene un peso decisivo en la etapa de hoy.
Cambio de última hora en el recorrido
Deben saber que la jornada de hoy del Tour de Francia ha sufrido un recorte en el recorrido, pasando de los 133 kilómetros iniciales a 89 km.
La razón son los incendios forestales que está sufriendo una parte de Francia en los últimos días. Varios cuerpos de seguridad del estado francés están desplazados a esas zonas para intentar extinguir el fuego.
Aunque la etapa de hoy ya está en marcha, el tramo final y decisivo está previsto sobre las 17:45 horas, cuando comenzará la entrada al circuito de los Campos Elíseos.
Además, como ya es tradición, al finalizar la carrera se realizará la ceremonia de entrega de premios.
¡Llega la Etapa decisiva!
¡Muy buenas tardes a todos/todas!
Arrancamos con el seguimiento en vivo de la última Etapa del Tour de Francia, que llega a su capítulo final este domingo 26 de julio.
Esta 21a Etapa conecta el municipio francés de Thoiry con los Campos Elíseos de París.
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