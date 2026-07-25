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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 20 de Le Bourg d'Oisans a Alpe d'Huez, en vivo
Sigue en directo la penúltima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Le Bourg d'Oisans y final en Alpe d'Huez
Isaac Fandos
Sprint intermedio
Pedersen se lleva los puntos del sprint intermedio, nadie se lo discute. Evidentemente, el resto para la fuga.
Pinchazo
Tiene que cambiar la rueda trasera Tim Wellens (UAE).
Movimientos
El pelotón está recortando tiempo y baja de los cuatro minutos, pero se mueve por delante Education First con Carapaz y Healy tirando de nuevo.
Durísimo
14 kilómetros de ascensión por delante. Va a ser durísimo, más aún con todo lo que queda después.
La subida
Los favoritos van a pillar ya a Afonso y Pedersen, que estaban por delante. Ritmo alto en el pelotón.
¡Qué etapa!
Ya han coronado el Col du Telegraph. Ahora afrontan un pequeño descenso e iniciarán la larga ascensión del Galibier.
Diferencias
Ahora mismo, la fuga tiene poco más de dos minutos sobre Braz Afonso y Paret Peintre, casi tres minutos sobre Mads Pedersen, y cuatro minutos sobre el grupo de los favoritos.
Situación actual
Se encuentran a punto de coronar el Col du Telegraphe. Por delante, quedarán dos puertos de alta categoría más la subida final a Alpe d'Huez.
La fuga
Tenemos buenas noticias en la fuga del día: Ayuso se encuentra en ella y parece que con buenas piernas. Le acompañan grandes escaladores como Kuss, Carapaz o Johanessen.
Empezamos
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la penúltima etapa del Tour de France: una etapa reina con final en Alpe d'Huez.
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