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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 20 de Le Bourg d'Oisans a Alpe d'Huez, en vivo

Sigue en directo la penúltima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Le Bourg d'Oisans y final en Alpe d'Huez

LE BOURG D'OISANS (France), 25/07/2026.- British cyclist Adam Yates (L) of UAE Team Emirates XRG, White Jersey best young rider Mexican cyclist Isaac del Toro (3-L) of UAE Team Emirates XRG, and Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar (2-L) of UAE Team Emirates XRG in action during Stage 20 of the Tour de France, a 170.9 km route from Le Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France, 25 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT

LE BOURG D'OISANS (France), 25/07/2026.- British cyclist Adam Yates (L) of UAE Team Emirates XRG, White Jersey best young rider Mexican cyclist Isaac del Toro (3-L) of UAE Team Emirates XRG, and Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar (2-L) of UAE Team Emirates XRG in action during Stage 20 of the Tour de France, a 170.9 km route from Le Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France, 25 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT / YOAN VALAT / EFE

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Isaac Fandos

Barcelona
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