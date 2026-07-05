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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 2 de Tarragona a Barcelona, en vivo

Sigue en directo la segunda etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Tarragona y final en el circuito de Montjuïc

El Tour de Francia 2026 da paso a su segunda etapa hoy domingo 5 de julio

El Tour de Francia 2026 da paso a su segunda etapa hoy domingo 5 de julio / EFE

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Manel Ibañez

Barcelona
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