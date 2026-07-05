Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 2 de Tarragona a Barcelona, en vivo

Hbala Pablo Castrillo, del Movistar Team

En Teledeporte:

"Estamos muy animados. Queda mucho de Tour, aunque pierdas mucho tiempo y queda toda la montaña"

"(Cian Uijtdebroeks) Ayer tuvo un mal día y seguro que en los próximos días recuperará el tiempo"

"Esta primera semana hay bastantes opciones de que llegue alguna fuga y veremos qué tal se da"

"Hoy será bastante complicado ganar desde la fuga"