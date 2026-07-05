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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 2 de Tarragona a Barcelona, en vivo
Sigue en directo la segunda etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Tarragona y final en el circuito de Montjuïc
Hbala Pablo Castrillo, del Movistar Team
En Teledeporte:
"Estamos muy animados. Queda mucho de Tour, aunque pierdas mucho tiempo y queda toda la montaña"
"(Cian Uijtdebroeks) Ayer tuvo un mal día y seguro que en los próximos días recuperará el tiempo"
"Esta primera semana hay bastantes opciones de que llegue alguna fuga y veremos qué tal se da"
"Hoy será bastante complicado ganar desde la fuga"
Trío bastante consolidado
El trío cabecero formado por Molenaar, van den Broek y Engelhardt ya tiene casi un minuto de ventaja sobre el pelotón, así que parece que ya nadie les sacará de ahí.
Intermedio, entre la fuga y el pelotón, se encuentra Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), que está a 30 segundos de cabeza de carrera.
Ataque tras ataque
Se mantiene el trío cabecero, mientras por detrás muchos ciclistas siguen probando para sumarse a la escapada. Hay muchos intereses en la jornada de hoy.
Primer trío en cabeza y caída en el pelotón
Un grupito de tres corredores ha cogido unos 15 segundos de ventaja: Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) y Alex Molenaar (Caj Rural - Seguros RGA).
En el kilómetro 7 una docena de ciclistas se han ido al suelo en el lado izquierdo de la carretera. Entre muchos otros, Van Gils, Girmay, Dillier ó Godon, así como Robbe Dhont, que es quien más está tardando en retomar la marcha.
Primeros intentos de escapada
Un grupito de unos 10 ciclistas intenta coger distancia, pero la ventaja es mínima. Mucho movimiento en los primeros instantes de etapa.
El perfil de la etapa
Bonito recorrido presenta los 168.5 km de la etapa de hoy. La primera parte de la etapa pasará por la costa tarragonina y barcelonesa, que será más suave pero más exigente que la parte final. A su llegada a Barcelona, dará tres vueltas a un circuito en Montjuïc con rampas muy exigentes de hasta el 13% donde los favoritos lanzarán sus ataques.
Pelotón en marcha
El pelotón ya está en marcha, aunque no lanzado, y está recorriendo los 6 kilómetros de salida neutralizada.
Vingegaard, primer líder
Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ayer volvió a vestirse de amarillo tras 1000 días. El danés logró el mejor tiempo en la inaugural contrarreloj por equipos. Segundo fue el italiano Filippo Ganna (Netcompany Ineos), a 8 segundos, y tercero fue Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), doce segundos peor que su máximo rival.
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