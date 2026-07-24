Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 19 de Gap a Alpe d'Huez, en vivo

SESIÓN DOBLE EN ALPE D'HUEZ

Desde que Alpe d'Huez debutó en el Tour en 1952, con triunfo de la leyenda italiana Fausto Coppi, ha formado parte del recorrido de la ronda gala en 31 ocasiones. Pero nunca hasta la presente edición se había incluido en dos días consecutivos, como sucederá hoy y mañana aunque con diferencias en el vertiente de ascensión.

La de hoy es la clásica, la de las míticas 21 curvas que conducen hasta la cima con un esfuerzo titánico de los ciclistas.

Mañana la ascensión será por la vertiente del Col de Sarenne, puerto fuera de categoría que será la última cota montañosa de la etapa. De ahí hasta Alpe d'Huez será un recorrido llano en altura con repechón final hasta alcanzar la meta.