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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 19 de Gap a Alpe d'Huez, en vivo

Sigue en directo la decimonovena etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Gap y final en Alpe d'Huez

Tadej Pogacar defiende hoy el maillot amarillo en el Alpe d'Huez.

Tadej Pogacar defiende hoy el maillot amarillo en el Alpe d'Huez. / YOAN VALAT / EFE

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