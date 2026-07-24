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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 19 de Gap a Alpe d'Huez, en vivo
Sigue en directo la decimonovena etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Gap y final en Alpe d'Huez
Miquel Roca
65 KM A META
Momento de tregua en la etapa, con la diferencia entre el grupo cabecero y el pelotón rondando los 3'45'' y todavía 65 kilómetros por delante. Pero tendrán poco que ver los próximos 30 con los 35 últimos, en los que el Col d'Ornon empezará a hacer selección por delante y por detrás antes que el Alpe d'Huez con sus míticas 21 curvas dicte sentencia.
VIRUS EN EL UAE
Mucho se habla en las últimas etapas del virus que afecta a diversos corredores del equip del líder. Ayer Pogacar estuvo lejos de la cabeza de carrera, y hoy ha permitido que se formara el numeroso grupo cabecero que rueda con más de tres minutos de adelanto. Aunque en él no hay nadie que le amenace para la clasificación general, veremos si el esloveno y sus lugartenientes en el UAE tienen fuerzas para luchar por la etapa en una cima mítica como Alpe d'Huez o si optan por un papel más conservador y se limitan a controlar solo el cómodo liderato de su jefe de filas. De momento parece más lo segundo, pero queda mucha etapa por delante.
71 KM A META
Había bajado la diferencia de los 42 de cabeza hasta los tres minutos, pero en los últimos kilómetros vuelve a ir al alza y se mantiene alrededor de los 3'20''
74 KM A META
El foco se centra ahora en un pequeño percance que han sufrido el belga Edward Planckaert y el austriaco Marco Haller. Se les han enganchado las bicis y han ido a caer los dos junto a un bloque de cemento, afortunadamente protegido con colchonetas. Planckaert ha reanudado la marcha de inmediato y a Haller le ha costado un poco más, pero también vuelve a rodar sin consecuencias aparentes.
SESIÓN DOBLE EN ALPE D'HUEZ
Desde que Alpe d'Huez debutó en el Tour en 1952, con triunfo de la leyenda italiana Fausto Coppi, ha formado parte del recorrido de la ronda gala en 31 ocasiones. Pero nunca hasta la presente edición se había incluido en dos días consecutivos, como sucederá hoy y mañana aunque con diferencias en el vertiente de ascensión.
La de hoy es la clásica, la de las míticas 21 curvas que conducen hasta la cima con un esfuerzo titánico de los ciclistas.
Mañana la ascensión será por la vertiente del Col de Sarenne, puerto fuera de categoría que será la última cota montañosa de la etapa. De ahí hasta Alpe d'Huez será un recorrido llano en altura con repechón final hasta alcanzar la meta.
DIFERENCIA ESTABLE
Se mantiene la distancia entre los dos grupos cabeceros en el descenso del Col du Noyer. El que marcha por delante con 42 corredores le saca 3'25'' de adelanto al grupo de los principales de la clasificación general. Todo ello, a 85 kilómetros del final de la etapa.
DEMOLEDOR PARET-PEINTRE
Este ha sido el fulminante ataque de Valentin Paret-Peintre para sumar los 10 puntos en la cima del Col du Noyer. Solo el ecuatoriano Richard Carapaz, vencedor de la etapa de ayer y con quien se disputa la clasificación de la montaña, ha podido seguir la rueda del francés del Soudal Quick-Step.
HASTA EL SIGUIENTE PUERTO
Superados los dos puertos que se encontraban en los primeros 25 kilómetros de etapa, el Col Bayard de segunda categoría nada más salir de Gap y el Col du Noyer de primera, el terreno será ahora ondulado, con toboganes y repechones ascendentes y descendentes hasta llegar a pie del próximo puerto. Será el Col d'Ornon, de segunda categoria y que los corredores coronarán a 29 kilómetros de la meta. A partir de ahí, tendrán 15 de descenso antes de iniciar la subida a Alpe d'Huez.
DIFERENCIA IMPORTANTE
El numeroso grupo cabecero, que ya ha neutralizado a Paret-Peintre y Carapaz, rueda con 3'30'' de adelanto sobre el pelotón en el que marchan Pogacar y los destacados de la clasificación general.
PARET-PEINTRE Y CARAPAZ
La cabeza de carrera acaba de coronar el segundo puerto del día, el Col de Noyer. Dos habituales en estas lides como Valentin Paret-Peintre y Richard Carapaz han pasado por este orden con un ligero adelanto sobre un numeroso grupo de 40 corredores en el que no va el líder Tadej Pogacar ni ninguno de los que le siguen en los primeros puestos de la general.
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