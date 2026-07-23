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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 18 de Voiron a Orcières-Merlette, en vivo
Sigue en directo la decimoctava etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Voiron y final en Orcières-Merlette
Xavi Turu
28 KM. A META
Son ya 8 minutos de diferencia con el pelotón y los seis a la fuga. Recordemos que estos son los que encabezan esta etapa por ahora: Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Mauro Schmid (Jayco AlUla), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), Raúl García Pierna (Movistar Team).
31 KM. A META
Más diferencia para la cabeza de carrera con 1’05”. Vamos a ver si finalmente la victoria de esta etapa está en la parte delantera.
35 KM. A META
Los corredores van entrando en el (largo) tramo final de la jornada de hoy. Les esperan dos puertos: el Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, de categoría 3, y el Orcières-Merlette, de categoría 1 con línea de meta.
39 KM. A META
Los seis fugados tienen un margen de 38” respecto al segundo grupo, mientras que Pedersen está a 2’18” de la cabeza de carrera.
43 KM. A META
Ahora son Carapaz y Paret-Peintre los que aceleran para conectar con los fugados, que son: Jorgenson, Johannensen, García Pierna y Schmid. Ya se ha descolgado Engelhardt, desentendido tras un fuerte relevo…
45 KM. A META
¡Empiezan los movimientos en la cabeza de carrera! Vemos a Jorgenson, Johannensen y Engelhardt con unos metros; a Carapaz tratando de neutralizar; a García Pierna saltando en solitario, en su busca… Y a Schmid, fijándose en su rueda.
47 KM. A META
Pinarello-Q36.5 y TotalEnergies son los encargados de tirar del pelotón en estos momentos.
48 KM. A META
Hoy el pelotón sí que está lejos… Ya son 8’20” respecto a los fugados con Mads Pedersen y compañía.
52 KM. A META
Sigue esa diferencia de 1’15” entre la escapada y el grupo perseguidor. Martin-Guyonnet y Storer son los primeros de los deslavazados perseguidores en Corps.
55 KM. A META
Pedersen tira de galones, como ya hizo en el esprint de ayer, y pasa en primera posición en Corps. Le siguieron Schmid y Tobias Johannessen.
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