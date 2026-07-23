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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 18 de Voiron a Orcières-Merlette, en vivo

Sigue en directo la decimoctava etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Voiron y final en Orcières-Merlette

En marcha la decimoctava jornada del Tour

En marcha la decimoctava jornada del Tour / @LeTour

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Xavi Turu

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