Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 18 de Voiron a Orcières-Merlette, en vivo

28 KM. A META

Son ya 8 minutos de diferencia con el pelotón y los seis a la fuga. Recordemos que estos son los que encabezan esta etapa por ahora: Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Mauro Schmid (Jayco AlUla), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), Raúl García Pierna (Movistar Team).