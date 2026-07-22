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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 17 de Chambery a Voiron, en vivo
Sigue en directo la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Chambery y final en Voiron
Xavi Turu
46 KM. A META
Sigue subiendo la diferencia del primer grupo, que ahora mismo está alrededor de los 51”.
50 KM. A META
El sextete a la fuga, en el que está Pedersen, tiene unos 35 segundos respecto al grupo perseguidor. Unos 22 km para llegar al esprint intermedio del día.
52 KM. A META
El grupo en el que estaba Girmay acaba juntándose con Pogacar y compañía. Con esto, queda un pelotón a unos 4’ de la cabeza de carrera.
54 KM. A META
Y ojo que los fugados quieren escaparse de los fugados, valga la redundancia… Se escapan Pedersen, Healy, Kwiatkowski, Engelhardt, Stuyven y Planckaert, dejando a su espalda a Castrillo. Vamos a ver cómo acaba esta estirada.
55 KM. A META
¡Fusión en la cabeza de carrera! El grupo de Kooij atrapa a los fugados para conformar un grupo de 31 al frente de esta decimoséptima etapa.
56 KM. A META
Estos son los perseguidores que buscan acercarse a la cabeza de carrera: Politt, Gee-West, Valgren, Gate, Van Mechelen, Philipsen, O’Connor, Schmid, Waerenskjold, García Pierna, Zimmermann, Hermans, Russo, Page, Balderstone.
58 KM. A META
El grupo de perseguidores busca acercarse a los escapados con un margen de 45”.
60 KM. A META
Algún que otro ciclista en el segundo grupo también se está animando a seguir los pasos de Mads y unirse a los fugados.
62 KM. A META
¡Ojo que aprieta Pedersen! El maillot verde acelera con vehemencia y se une al grupo de escapados; dejó atónitos a algunos compañeros suyos en el pelotón.
66 KM. A META
¡¡La escapada ha sido alcanzada por el segundo grupo perseguidor!! Ben Healy (EF Education-EasyPost), Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) y Mathis Le Berre (TotalEnergies) se integran en el grupo en cabeza.
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