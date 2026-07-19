Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 15 de Champagnole a Plateau de Solaison, en vivo

CONTROL SORPRESA

Decimos que Tadej Pogacar marcha tranquilo en el pelotón tras los escapados, pero lo que no ha sido precisamente tranquilo para el líder del Tour ha sido el despertar. A las cinco de la mañana lo han levantado de la cama para un control antidoping sorpresa, lo mismo que tres horas antes, sobre las dos de la madrugada, había pasado con el segundo de la general, Jonas Vingegaard.

Lamentaba Pogacar en la salida de Champagnole que tras ser despertado ya no volvió a coger el sueño y que solo ha podido dormir cuatro horas entre dos etapas de mucha exigencia como la de ayer y la de hoy.