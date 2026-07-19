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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 15 de Champagnole a Plateau de Solaison, en vivo

Sigue en directo la decimoquinta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Champagnole y final en Plateau de Solaison

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Tadej Pogacar luce el maillot amarillo en otra etapa de gran montaña. / YOAN VALAT / EFE

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