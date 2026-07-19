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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 15 de Champagnole a Plateau de Solaison, en vivo
Sigue en directo la decimoquinta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Champagnole y final en Plateau de Solaison
Miquel Roca
50 KM A META
Sigue haciendo la ascensión al Col de la Croissette, también llamado La Salève, una severa selección en el grupo delantero. Ya son solo seis los corredores que se mantienen en la unidad cabecera: Tom Pidcock, Einer Rubio, Quinn Simmons, Adam Yates, Ilan van Wilder y Yannis Voisard.
50'5 KM A META
Solo 10 corredores se mantienen en el grupo cabecero de los 24 que iniciaron la ascensión a La Croissette con casi tres minutos de adelanto sobre el gran grupo. Entre los que no han podido seguir el ritmo de Pidcock, Yates, Einer Rubio, Simmons y compañía están los dos españoles que se habían metido en la fuga, Abel Balderstone y Raúl García Pierna.
51 KM A META
Las primeras rampas de la Croissette dibujan dos realidades muy claras. Una, que de los 24 de la fuga se está formando una selección que reducirá el grupo en gran manera. La otra, que por atrás el pelotón también se va fragmentando y el ritmo de los principales de la general va reduciendo la diferencia de los cabeceros. Es ahora de 2'40''
52 KM A META
Empiezan a subir el Col de la Croissette o La Salève los 24 del grupo cabecero. Algo arbitrario el punto que se considera como inicio de puerto, ya que la carretera ya llevaba algunos kilómetros en plano ascendente.
54 KM A META
Aumenta ligeramente la ventaja del numeroso grupo cabecero, que en un par de kilómetros estará ya en las primeras rampas de la Croissette. Con el terreno apuntando ya hacia arriba, su diferencia con el pelotón se acerca a los tres minutos.
57 KM A META
Momento de tregua en la situación de carrera a la espera del próximo puerto, el Col de la Croissette o si lo prefieren La Salève, de primera categoría. Es una ascensión de 4'6 kilómetros con un desnivel medio del 11'2% que el grupo cabecero empezará a subir en apenas cinco kilómetros.
CONTROL SORPRESA
Decimos que Tadej Pogacar marcha tranquilo en el pelotón tras los escapados, pero lo que no ha sido precisamente tranquilo para el líder del Tour ha sido el despertar. A las cinco de la mañana lo han levantado de la cama para un control antidoping sorpresa, lo mismo que tres horas antes, sobre las dos de la madrugada, había pasado con el segundo de la general, Jonas Vingegaard.
Lamentaba Pogacar en la salida de Champagnole que tras ser despertado ya no volvió a coger el sueño y que solo ha podido dormir cuatro horas entre dos etapas de mucha exigencia como la de ayer y la de hoy.
62 KM A META
Queda en nada el nuevo intento de Vinokurov de buscar su suerte en solitario. Abrió un pequeño hueco que no llegó a los diez segundos y ha sido presa fácil del grupo cuando atrás se lo han propuesto.
Situación de carrera estable con dos grandes grupos: los 24 de delante y el pelotón con el líder Pogacar marchando tranquilo en él. Entre unos y otros, 2'50'' de diferencia.
65 KM A META
Nico Vinokurov trata de marcharse en solitario por delante de sus 23 compañeros de guga. de hecho el kazajo del Astana ya fue el artífice de la formación del grupo, con un intento en solitario que provocó movimientos en el pelotón y acabó haciendo la amplia selección de la fuga.
DOS ESPAÑOLES
Aunque en el anterior tuit de la cuenta oficial del Tour vean solo una bandera española, son dos los corredores españoles que han entrado en la fuga de 24. Además de Raúl García Pierna (Movistar) se ha metido también Abel Balderstone (Caja Rural), por mucho que un error le haya atribuido la nacionalidad australiana...
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