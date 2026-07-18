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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 14 de Mulhouse a Le Markstein, en vivo
Sigue en directo la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Mulhouse y final en Le Markstein
Miquel Roca
73 KM A META
A un minuto del sexteto cabecero marcha Tim Arensman, que parece que desiste un poco del intento de enlazar con ellos. El pelotón de Pogacar, Vingegaard y compañía marcha a poco más de tres minutos, pero con un grupo destacado un minuto por delante. En él vuelve a ir el británico Tom Pidcock, que estaría pues opositando de nuevo al seguno puesto de la general que ayer tuvo en su mano durante un buen trecho de etapa.
REPITE EL BALLON D'ALSACE
Antes de subir el Col du Page, los corredores ya afrontaron el primer puerto del día, el Grand Ballon. No confundirlo con otro Ballon, el d'Alsace, que en apenas 10 kilómetros será el siguiente reto montañoso de esta etapa alsaciana. Si les suena de ayer, no se equivocan. Ya formó parte del recorrido de la etapa que terminó en Belfort y repite hoy camino de la meta de Le Markstein Fellering.
PARET-PEINTRE EN EL COL DU PAGE
Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) corona en primer puesto el Col du Page, el único puerto de segunda categoría del día de hoy ya que los otros tres son de primera. Al francés le han seguido en la cima el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), el noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) y el colombiano Einer Rubio (Movistar).
El pelotón de Pogacar, Vingegaard y compañía, a más de tres minutos.
SEIS POR DELANTE
En los últimos kilómetros de ascensión del segundo puerto del día, el Col du Page, marcha por delante un grupo de seis corredores: Richard Carapaz, Ben Healy, Valentin Paret-Peintre, Einer Rubio y los dos Johannessen, Tobias y Anders.
Ruedan con tres minutos de adelanto sobre el pelotón, en el que marcha el líder Tadej Pogacar y los principales de la general.
ETAPA 14
¡Muy buenas tardes!
Bienvenid@s al seguimiento en directo de la etapa 14 del Tour de Francia 2026. Los corredores han partido hoy de Mulhouse y, tras recorrer 155'3 kilómetros, llegarán a la meta de Le Markstein Fellering. Una etapa con mucha montaña en territorio alsaciano, con cuatro puertos incluyendo uno de alto calibre que ha subieron ayer, el Ballon de Alsacia.
¡Les contaremos todo lo que suceda en la etapa!
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