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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 14 de Mulhouse a Le Markstein, en vivo

Sigue en directo la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Mulhouse y final en Le Markstein

Tadej Pogacar defiende el maillot amarillo en una etapa con mucha montaña.

Tadej Pogacar defiende el maillot amarillo en una etapa con mucha montaña. / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

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