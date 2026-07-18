Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 14 de Mulhouse a Le Markstein, en vivo

PARET-PEINTRE EN EL COL DU PAGE

Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) corona en primer puesto el Col du Page, el único puerto de segunda categoría del día de hoy ya que los otros tres son de primera. Al francés le han seguido en la cima el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), el noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) y el colombiano Einer Rubio (Movistar).

El pelotón de Pogacar, Vingegaard y compañía, a más de tres minutos.