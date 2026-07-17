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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 13 de Dole a Belfort, en vivo
Sigue en directo la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Dole y final en Belfort
Xavi Turu
Col des Croix
Orden de paso por este puerto de categoría 3:
1. Quinten Hermans (Pinarello-Q36.5), 2
2. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), 1
46 KM. A META
Esto sigue cribándose… Ceden terreno ahora Ballerini, Russo, Hessmann.
47 KM. A META
¡Ataque de Ben Healy! Lo anuló rápidamente Vauquelin.
49 KM. A META
Sigue rompiéndose la fuga… Oldani y Tarling también ceden.
50 KM. A META
Hacen lo propio Degenkolb, Planckaert y Alaphilippe… Ahora son 51 corredores en cabeza.. Comienza a pasar factura el cansancio de la jornada y el ritmo alto que está poniendo Xandro Meurisse (Pinarello-Q36.5).
51 KM. A META
Ojo que Van Asbroeck, Guernalec y Wright se quedan descolgados en las primeras rampas.
Arranca el Col des Croix
Empiezan las primeras rampas de subida para el grupo en cabeza: 5,1 kilómetros al 4,8 % de pendiente media.
54 KM. A META
Sin cambios y sin movimientos. Kilómetros de etapa relativamente tranquilos con un pelotón que tiene a los fugados a 7’45”.
60 KM. A META
Próxima parada: Col des Croix. Los corredores están a pocos km para empezar las primeras rampas de este primer puerto del día, de categoría 3.
63 KM. A META
El pelotón está a punto de pasar por el esprint y el tiempo respecto a la fuga sube ligeramente: 7’30”. Van como flechas los de delante hoy.
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