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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 12 de Nevers a Chalon-sur-Saone, en vivo

Sigue en directo la duodécima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Circuit Nevers Magny-Cours y final en Chalon-sur-Saone

En marcha la duodécima etapa del Tour de Francia 2026

En marcha la duodécima etapa del Tour de Francia 2026 / @LeTour

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