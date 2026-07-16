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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 12 de Nevers a Chalon-sur-Saone, en vivo
Sigue en directo la duodécima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Circuit Nevers Magny-Cours y final en Chalon-sur-Saone
Xavi Turu
52 KM. A META
Jonas Vingegaard ha tenido que cambiar de bici. El danés tenía un problema mecánico que lo solventa y es asistido por Edoardo Affini y Victor Campenaerts en su tranquilo retorno al pelotón.
54 KM. A META
40” para el dúo de fugados. El pelotón sigue al acecho sin abrir demasiados espacios.
56 KM. A META
Caruso y Vercher han sido finalmente atrapados por el pelotón. Cambio de guion y fuga para Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) y Ewen Costiou (Groupama-FDJ United).
59 KM. A META
¡Ojo que Veistroffer y Costiou se estiran y dejan atrás a Caruso y Vercher!
60 KM. A META
Sigue el buen ritmo sobre el asfalto con esa fuga que persiste a la presión del pelotón. La velocidad media es de 48 km/h, no tan rápida como la de ayer, pero sin quitar el mérito a los corredores en la jornada de hoy.
64 KM. A META
Recordemos los escapados de hoy: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) y Mattéo Vercher (TotalEnergies) mandan la jornada con un pelotón que no les está dejando abrir demasiado espacio.
66 KM. A META
El segundo grupo cada vez está más cerca de los fugados; con el paso de los kilómetros van recortando ese margen, que ahora está en 40”.
69 KM. A META
Largo tramo de etapa en el que no hay puntos importantes. El próximo es el Côte de Montagny-lès-Buxy, otro puerto y también de categoría 4.
74 KM. A META
Soudal y Alpecin están tirando con fuerza del pelotón. Siguen esos 50” de diferencia con los 4 de arriba.
76 KM. A META
Resulta que la tormenta era de esas muy pasajeras… Vuelve el sol sobre el asfalto francés y ha cesado de llover una vez concluido el descenso de la Côte de Cuzy.
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