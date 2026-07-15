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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 11 de Vichy a Nevers, en vivo
Sigue en directo la undécima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Vichy y final en Nevers
Xavi Turu
33 KM. A META
Alaphilippe ya está de vuelta con el pelotón; se acabó la aventura para el corredor francés.
Côte de Billy-Chevannes
Anthon Charmig (Uno-X Mobility) coronó en primera posición este segundo puerto del día.
38 KM. A META
¡Ojo que Alaphilippe se descuelga de los escapados! El galo de Tudor deja ir la fuga en la Côte de Billy-Chevannes.
¡Arranca la Côte de Billy-Chevannes!
Primeras rampas de subida para encarar este último puerto, de categoría 4, de la jornada de hoy: 1,4 kilómetros al 5 % de pendiente media.
39 KM. A META
Problemas mecánicos para Carlos Verona y Egan Bernal; ambos tienen que pararse durante unos instantes para poder solucionarlos.
41 KM. A META
Decathlon colabora en el pelotón. Relevo ahora para un Aurélien Paret-Peintre que toma las riendas con los hombres de Soudal, NSN y XDS Astana.
43 KM. A META
¡Se rebaja ligeramente la diferencia entre ambos grupos, en torno al minuto! Los ciclistas preparándose para el último puerto del día.
48 KM. A META
La escapada, por el momento, no da tregua y no se ralentiza… Continúa mandando esa diferencia entre ambos grupos.
52 KM. A META
Un par de imágenes de esta etapa de hoy por dentro de la ciudad. La ventaja se ha rebajado ligeramente con 1’15”.
56 KM. A META
¡A toda máquina! Unos 50 km recorridos en esta segunda hora de carrera; la velocidad sigue siendo alta: 51 km/h.
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