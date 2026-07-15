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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 11 de Vichy a Nevers, en vivo

Sigue en directo la undécima etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Vichy y final en Nevers

Sigue en marcha el buen ritmo de los escapados para esta undécima etapa del Tour

Sigue en marcha el buen ritmo de los escapados para esta undécima etapa del Tour / @LeTour

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Xavi Turu

Barcelona
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