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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 10 de Aurillac a Lioran, en vivo
Sigue en directo la octava etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Aurillac y final en Lioran
Albert Miranda
CARAPAZ AUMENTA LA VENTAJA
El ciclista ecuatoriano está aumentando la distancia con el peloton llegando hasta los 38 segundos.
PIDCOCK Y JORGENSON TAMBIÉN SE HAN CAÍDO
No se han visto en televisión, pero si que desde dirección de carrera lo han confirmado.
HARPER AL SUELO
El ciclista australiano se ha caído en la bajada del Puy Mary. Estaba descolgado, pero quería cerrar el huevo y se ha hecho daño
EL PELOTON Y CARAPAZ CORONAN EL QUINTO PUERTO DE LA JORNADA
A falta de 30km, Carapaz y el peloton acaband de coronar el Puy Mary. Entre ellos hay una distancia de 17 segundos. Veremos que pasa en el col de Pertus. Ahora tienen una bajada bastante larga.
ENTRA EL DECATHLON
Adam Yates ha desaparcido y ha entrado Decathlon. Puede ser que Seixas se encuentre bien y vaya en busca de una victoria. Buen ritmo de Riccitello.
MENOS DE 30'' PARA CARAPAZ
El ciclista ecuatoriano ha bajado su distancia respecto el pelotón. Tan solo 25'' de distancia.
EL PELOTÓN ES UN GRUPO REDUCIDO
En el peloton quedan menos de 30 corredores a falta de 30km aún.
ATAQUE DE CARAPAZ
Carapaz ha llegado a estar a 45 segundos de ventaja, pero ha entrado Adam Yates y ha bajado el tiempo en 10 segundos.
32KM A META
¡Großschartner no puede más! ¡Es turno de Adam Yatees!
33 KM A META
Tan solo quedan 33 km para acabar la etapa y todavía les faltan 1000m de desnivel.
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