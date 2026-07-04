En directo
CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 1 en Barcelona, contrarreloj entre el Fòrum y Montjuïc en vivo
Sigue en directo el 'Grand Départ' del Tour de Francia 2026, una contrarreloj por equipos entre el Fòrum y Montjuïc
Pogacar puede hcaer historia
El favorito para hacerse con la edición de este Tour de Francia no es otro que Tadej Pogacar. En caso de lograrlo, sería su quinto trofeo (2020, 2021, 2024, 2025) y se sentaría en la mesa de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.
El momento de la caravana publicitaria
La caravana publicitaria ha dado el pistoletazo de salida al Tour de Francia. Sobre las 15:30 horas, decenas de coches y furgonetas tematizadas de las marcas patrocinadoras han desfilado en un ambiente festivo, con música y regalos.
Alteraciones en el transporte público
Aunque se reforzará el servicio de metro en la ciudad, el transporte en autobús sufrirá alteraciones importantes. Estas son las líneas afectadas: D20, D50, H10, H12, H14, H16, X2, X3, V9 hasta la V9 y las rutas urbanas como la 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 47 y 54.
El día más complicado para Barcelona
Este sábado será el día más complicado en cuanto a movilidad en Barcelona. El trazado, que atravesará la ciudad uniendo el Fòrum con Montjuïc, afectará al distrito de Sant Martí, tocando calles como Bac de Roda, Llull y Josep Pla, además de ejes fundamentales de L’Eixample, entre los que se encuentran la rambla de Guipúscoa, el paseo de Gràcia y las calles Aragó, Mallorca y Lepant.
¡Buenas tardes a todos! Arranca el Tour de Francia y lo hace desde un lugar muy especial: Barcelona. Según la Guardia Urbana, unas 50.000 personas se han congregado este jueves entre el Recinto Modernista de Sant Pau y la basílica de la Sagrada Familia. Se espera una gran expectación.
- Xabi Alonso ataca al Madrid
- Optimismo con Raphinha de cara a los cuartos de final
- La llegada de Julián Álvarez, más fácil para el Barça
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España
- Harry Kane toma una decisión final sobre su futuro
- Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
- Oficial: el Barça confirma las altas y bajas para la nueva temporada
- Flick remodela el área física con el fichaje de Yann-Benjamin Kugel