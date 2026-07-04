Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 1 en Barcelona, contrarreloj entre el Fòrum y Montjuïc en vivo

El día más complicado para Barcelona

Este sábado será el día más complicado en cuanto a movilidad en Barcelona. El trazado, que atravesará la ciudad uniendo el Fòrum con Montjuïc, afectará al distrito de Sant Martí, tocando calles como Bac de Roda, Llull y Josep Pla, además de ejes fundamentales de L’Eixample, entre los que se encuentran la rambla de Guipúscoa, el paseo de Gràcia y las calles Aragó, Mallorca y Lepant.