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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 1 en Barcelona, contrarreloj entre el Fòrum y Montjuïc en vivo

Sigue en directo el 'Grand Départ' del Tour de Francia 2026, una contrarreloj por equipos entre el Fòrum y Montjuïc

Pogacar, durante una contrarreloj

Pogacar, durante una contrarreloj / EFE

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