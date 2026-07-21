Tour de Francia 2026 hoy, en directo: contrarreloj de la etapa 16 de Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, en vivo

Los favoritos

Estos son los horarios establecidos para los favoritos para la contrarreloj de hoy. Ayuso saldrá alrededor de las 17:05 horas y el maillot amarillo, Pogacar, sobre las 17:15 horas.

17:05:00 - Juan Ayuso

17:07:00 - Florian Lipowitz

17:09:00 - Paul Seixas

17:11:00 - Isaac del Toro

17:13:00 - Remco Evenepoel

17:15:00 - Tadej Pogacar

No os perdáis todos los detalles de los horarios, aquí.