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Tour de Francia 2026 hoy, en directo: contrarreloj de la etapa 16 de Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, en vivo

Sigue en directo la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Évian-les-Bains y final en Thonon-les-Bains

Decimosexta jornada con una contrarreloj individual

Decimosexta jornada con una contrarreloj individual / A.S.O./Thomas Maheux

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Xavi Turu

Barcelona
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