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CICLISMO
Tour de Francia 2026 hoy, en directo: contrarreloj de la etapa 16 de Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, en vivo
Sigue en directo la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Évian-les-Bains y final en Thonon-les-Bains
Xavi Turu
Contrarreloj
Politt pasó sin apenas esfuerzos en esta jornada y acabó pisando la línea de meta en decimoséptima posición con una diferencia de prácticamente 3 minutos respecto a Armirail.
El más rápido
De momento y en lo que llevamos de crono, el corredor francés se coloca en primera posición. Quedan unos 54 corredores por salir y prácticamente unos 90 ya han pasado por la línea de meta.
¡Nuevo mejor tiempo!
¡¡Ojo que Armirail reviente el cronómetro!! El francés de Visma, que venía como una bala, para el reloj con 34’14”, con una media de 45,73 km/h, y se pone en primera posición, siendo 7” más rápido que Josh Tarling.
Sin cambios en meta
Van llegando más ciclistas a la meta, pero de momento no se mueven los cinco primeros tiempos: Veremos a ver a Armirail cómo acaba su crono.
1. Josh Tarling (Netcompany Ineos) en 34’21”
2. Filippo Ganna (Netcompany Ineos) 34’25”
3. Huub Artz (Lotto Intermarché) 34’49”
4. Daan Hoole (Decathlon CMA CGM) 35’00”
5. Thibault Guernalec (Total Energies) 35’05”
A toda potencia y sobrepasando los 100 km/h
Lo que acabamos de decir, el francés va con todo y llega a los 100 km/h en el descenso, increíble, velocidad de vértigo.
Contrarreloj
Hace unos minutos que Armirail salió al asfalto y está cogiendo velocidad el corredor francés. Vamos a ver qué tiempos acaba registrando.
Los favoritos
Estos son los horarios establecidos para los favoritos para la contrarreloj de hoy. Ayuso saldrá alrededor de las 17:05 horas y el maillot amarillo, Pogacar, sobre las 17:15 horas.
17:05:00 - Juan Ayuso
17:07:00 - Florian Lipowitz
17:09:00 - Paul Seixas
17:11:00 - Isaac del Toro
17:13:00 - Remco Evenepoel
17:15:00 - Tadej Pogacar
No os perdáis todos los detalles de los horarios, aquí.
Situación actual de carrera
Estos han sido por el momento los más rápidos en la jornada de hoy para esta crono: en primera posición Joshua Tarling, seguido de Filippo Ganna, que no logró ponerse como primero. Les siguen Huub Artz, Daan Hoole y Thibault Guernalec.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026. Hoy, inicio en Évian-Les-Bains y final en Thonon-Les-Bains y un recorrido de 26,1 kilómetros, 500 metros de desnivel y un puerto categorizado que se disputa bajo el formato de contrarreloj individual.
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