Tour de Flandes 2026: recorrido, a qué hora y dónde ver hoy por TV el segundo Monumento con Pogacar y Van der Poel

El Tour de Flandes da paso a una nueva edición hoy domingo 5 de abril. 'De Ronde', el segundo de los cinco Monumentos de la temporada ciclista, servirá como escenario para un nuevo duelo entre Pogacar y Van der Poel, los dos protagonistas de la rivalidad más emocionante de los últimos tiempos en las carreras de un día.

Con inicio en Antwerpen y final en la Oudennaarde, la presente edición del Tour de Flandes cuenta con 278,5 kilómetros de recorrido a través de un trazado profundamente marcado por sus 16 sectores adoquinados. El Oude Kwaremont, que deberá ser superado en tres ocasiones, será la primera gran dificultad de la jornada, mientras que el legendario Koppenberg y el Paterberg apuntan a encumbrar al vencedor.

Como ha venido sucediendo en las 110 ediciones anteriores, el Tour de Flandes reunirá a algunos de los grandes nombres del pelotón. Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel destacan como claros aspirantes a la victoria, aunque la irrupción de última hora de Remco Evenepoel redefine completamente el tablero de juego. Más allá de estos tres 'monstruos', figuras de la talla de Van Aert, Pedersen o Girmay destacan entre el elenco de participantes.

Pogacar y Van der Poel volverán a verse las caras en el Tour de Flandes 2026 / Tour de Flandes

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver el Tour de Flandes 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil del Tour de Flandes 2026?

El perfil del Tour de Flandes 2026 / La Flamme Rouge

¿A qué hora empieza del Tour de Flandes 2026?

Horario de salida : 9:45 horas (CET).

: 9:45 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 16:45 horas (CET).

¿Dónde ver el del Tour de Flandes 2026 por TV y online?

En España, la 110ª edición del Tour de Flandes 2026 se podrá ver de forma íntegra por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La retransmisión televisiva de la carrera correrá al cargo de Eurosport 1, que conectará a partir de las 9:45 horas (CET).

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Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de la Milán-San Remo 2026 a través de nuestra narración en directo, así como las clasificaciones y los mejores momentos de la carrera, con especial atención al rendimiento de Pogacar y Van der Poel.