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CICLISMO
Tour de Flandes 2026: ganador, clasificación y resumen del segundo Monumento del ciclismo con Pogacar y Van der Poel
Sigue las reacciones de la presente edición del Tour de Flandes, con Pogacar como flamante vencedor
Palmarés Tour de Flandes: todos los ganadores y victorias de Pogacar y Van der Poel
Jesús Burgos
¡HASTA LA PRÓXIMA!
Con esto nos despedimos. Desde SPORT.es os agradecemos vuestra acompañía, deseamos que hayáis disfrutado de esta cita tanto como nosotros y esperamos veros en las próximas coberturas deportivas. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
FINAL DE CARRERA
Después de una batalla de titanes de 6 horas y media de duración, Tadej Pogacar se convierte en el primer corredor de la historia en lograr cuatro Monumentos consecutivos.
El público recibe también a Van der Poel, quien llega a poco más de medio minuto, y Evenepoel, el cual debuta en De Ronde a 1'10" de la cabeza.
¡VICTORIA PARA TADEJ POGACAR!
¿Dónde está su límite? Cada año pulveriza a sus rivales y logra vencer con contundencia. Tadej Pogacar se proclama vencedor de la 110º edición del Tour de Flandes.
1 KM
¡Último kilómetro! Pogacar saboreará la victoria.
2 KM
Muy superior Tadej Pogacar. Todo decidido en los metros finales y el esloveno entrará en meta en solitario. Van der Poel, segundo y Evenepoel, tercero.
4 KM
Así dejó atrás Pogacar a Van der Poel. Incontestable.
6 KM
¡Se acabó! El corredor neerlandés baja los brazos. Es tremendo lo que está haciendo Pogacar que saca 40 segundos a Van der Poel.
8 KM
Salvo sorpresa o ecatombe, Pogacar ganará la sexta carrera consecutiva y su tercer Tour de Flandes. Saca veinte segundos a un Van der Poel que resiste, pero está prácticamente todo el pescado vendido. El esloveno tendrá tiempo de sobra para celebraciones.
11 KM
Termina el tramo más duro con una bajada después del Paterberg. Ahora queda un camino llano de 10 kilómetros hasta línea de meta.
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