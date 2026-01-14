¿Cuándo empieza el Tour Down Under 2026? Fechas, etapas y recorrido

El Tour Down Under, primera gran competición por etapas del calendario ciclista, cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. A finales de enero, algunos de los grandes nombres del pelotón se dan cita en las carreteras australianas en busca de la primera victoria de la temporada.

La presente edición del Tour Down Under partirá desde Adelaida para finalizar en Stirling después de la disputa de las seis etapas que componen la carrera oceánica. Como es habitual, el broche de oro de la competición se producirá con la llegada en alto de Willunga Hill, que encumbró a Jhonatan Narváez como campeón en 2025.

El ecuatoriano, cuya participación como defensor del título ya ha sido confirmada por el UAE Team, será uno de los grandes reclamos de un cartel de participantes en el que también destacan sus compañeros de equipo Jay Vine y Adam Yates, además de otros grandes nombres como Buitrago u O'Connor.

¿Cuál es el recorrido del Tour Down Under 2026?

El recorrido del Tour Down Under 2026 / Tour Down Under

Las etapas del Tour Down Under 2026

Prólogo. Adelaida – Adelaida: 3,6 kilómetros (CRI)

Etapa 1. Miércoles 21 enero. Tanuda – Tanuda: 120,6 kilómetros

Etapa 2. Norwood – Uraidla: 148,1 kilómetros

Etapa 3. Henley Beach – Nairne: 140,8 kilómetros

Etapa 4. Brighton – Willunga Hill: 176 kilómetros

Etapa 5. Stirling – Stirling: 169,8 kilómetros

¿Cuándo empieza el Tour Down Under 2026?

El Tour Down Under 2026 abrirá el telón este martes 20 de enero con la disputa del prólogo en Adelaida, mientras que la llegada en la etapa final tendrá lugar el próximo domingo 25 de septiembre en Stirling.