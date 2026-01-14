Ciclismo
¿Cuándo empieza el Tour Down Under 2026? Fechas, etapas y recorrido
Consulta todos los detalles sobre la primera gran carrera de la temporada ciclista, que partirá desde Adelaida para finalizar en Stirling
El Tour Down Under, primera gran competición por etapas del calendario ciclista, cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. A finales de enero, algunos de los grandes nombres del pelotón se dan cita en las carreteras australianas en busca de la primera victoria de la temporada.
La presente edición del Tour Down Under partirá desde Adelaida para finalizar en Stirling después de la disputa de las seis etapas que componen la carrera oceánica. Como es habitual, el broche de oro de la competición se producirá con la llegada en alto de Willunga Hill, que encumbró a Jhonatan Narváez como campeón en 2025.
El ecuatoriano, cuya participación como defensor del título ya ha sido confirmada por el UAE Team, será uno de los grandes reclamos de un cartel de participantes en el que también destacan sus compañeros de equipo Jay Vine y Adam Yates, además de otros grandes nombres como Buitrago u O'Connor.
¿Cuál es el recorrido del Tour Down Under 2026?
Las etapas del Tour Down Under 2026
- Prólogo. Adelaida – Adelaida: 3,6 kilómetros (CRI)
- Etapa 1. Miércoles 21 enero. Tanuda – Tanuda: 120,6 kilómetros
- Etapa 2. Norwood – Uraidla: 148,1 kilómetros
- Etapa 3. Henley Beach – Nairne: 140,8 kilómetros
- Etapa 4. Brighton – Willunga Hill: 176 kilómetros
- Etapa 5. Stirling – Stirling: 169,8 kilómetros
¿Cuándo empieza el Tour Down Under 2026?
El Tour Down Under 2026 abrirá el telón este martes 20 de enero con la disputa del prólogo en Adelaida, mientras que la llegada en la etapa final tendrá lugar el próximo domingo 25 de septiembre en Stirling.
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- Destitución de Xabi Alonso, en directo: última hora del despido del entrenador del Real Madrid, en vivo
- Oficial: El Real Madrid destituye a Xabi Alonso y nombra a Arbeloa como entrenador
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Lo que no se vio del Barça - Madrid de Supercopa: no todos celebraron el gol de Raphinha, el enfado madridista y los movimientos en el palco VIP
- Dembélé rechaza la propuesta del PSG: quiere cobrar el doble