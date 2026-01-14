Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Copa del ReyPartidos Copa del Rey hoyCanceloSanción De JongArbeloaBardghjiEquipos eliminados Copa del ReyBarcelona AtleticoMaldini Xabi AlonsoClasificación DakarEndrickDembeleMbappéVinicius LaminePartidos Open de Australia hoyIturralde GonzálezPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge ReyAlbacete - Real Madrid horario
instagramlinkedin

Ciclismo

¿Cuándo empieza el Tour Down Under 2026? Fechas, etapas y recorrido

Consulta todos los detalles sobre la primera gran carrera de la temporada ciclista, que partirá desde Adelaida para finalizar en Stirling

Jhonatan Narváez afronta el Tour Down Under 2026 como vigente campeón

Jhonatan Narváez afronta el Tour Down Under 2026 como vigente campeón / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Tour Down Under, primera gran competición por etapas del calendario ciclista, cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. A finales de enero, algunos de los grandes nombres del pelotón se dan cita en las carreteras australianas en busca de la primera victoria de la temporada.

La presente edición del Tour Down Under partirá desde Adelaida para finalizar en Stirling después de la disputa de las seis etapas que componen la carrera oceánica. Como es habitual, el broche de oro de la competición se producirá con la llegada en alto de Willunga Hill, que encumbró a Jhonatan Narváez como campeón en 2025.

El ecuatoriano, cuya participación como defensor del título ya ha sido confirmada por el UAE Team, será uno de los grandes reclamos de un cartel de participantes en el que también destacan sus compañeros de equipo Jay Vine y Adam Yates, además de otros grandes nombres como Buitrago u O'Connor.

¿Cuál es el recorrido del Tour Down Under 2026?

El recorrido del Tour Down Under 2026

El recorrido del Tour Down Under 2026 / Tour Down Under

Las etapas del Tour Down Under 2026

  • Prólogo. Adelaida – Adelaida: 3,6 kilómetros (CRI)
  • Etapa 1. Miércoles 21 enero. Tanuda – Tanuda: 120,6 kilómetros
  • Etapa 2. Norwood – Uraidla: 148,1 kilómetros
  • Etapa 3. Henley Beach – Nairne: 140,8 kilómetros
  • Etapa 4. Brighton – Willunga Hill: 176 kilómetros
  • Etapa 5. Stirling – Stirling: 169,8 kilómetros

¿Cuándo empieza el Tour Down Under 2026?

El Tour Down Under 2026 abrirá el telón este martes 20 de enero con la disputa del prólogo en Adelaida, mientras que la llegada en la etapa final tendrá lugar el próximo domingo 25 de septiembre en Stirling.