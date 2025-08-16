Tour de Dinamarca 2025 hoy, etapa 5: horario, perfil y dónde ver por TV, online y en directo

El Tour de Dinamarca 2025 cierra el telón hoy sábado 16 de agosto con la disputa de la última de sus cinco etapas, que partirá desde Hobro para finalizar en Silkeborg.

Con 157 kilómetros de recorrido y 1.600 metros de desnivel positivo, la etapa 5 de la ronda danesa ofrece un último gran desafío a los aspirantes a la victoria. Su perfil quebrado, sumado a las cuatro dificultades montañosas que aderezan la jornada, pondrán a prueba las piernas del pelotón.

Apenas 10 kilómetros después del pistoletazo de salida en Hobro, los ciclistas deberán enfrentarse a una desafiante doble ascensión al Sodisbakken, puerto de primera categoría que dará alas a los valientes que quieran aventurarse a intentar una fuga en los primeros compases de la jornada. La gestión de esfuerzos será fundamental, pues el Pot Molle (1ª categoría) y el Sorring Loddenhoj (2ª categoría) podrían vaciar a los más temerarios antes del circuito final.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 5 del Tour de Dinamarca 2025 por televisión y online en España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 del Tour de Dinamarca 2025?

El perfil de la etapa 5 del Tour de Dinamarca 2025 / Danmark Rundt

¿A qué hora empieza la etapa 5 del Tour de Dinamarca 2025?

Horario de salida : 11:35 horas (CET).

: 11:35 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 15:30 horas (CET).

¿Dónde ver el Tour de Dinamarca 2025 por TV en España?

En España, las 5 etapas que componen el Tour de Dinamarca 2025 se podrán ver por TV a través de Eurosport, que conectará su emisión para ofrecer las últimas horas de cada jornada.

