Tour de Dinamarca 2025 hoy, etapa reina: horario, perfil y dónde ver por TV, online y en directo

El Tour de Dinamarca 2025 sigue adelante hoy viernes 15 de agosto con la disputa de la penúltima de sus cinco etapas, que partirá desde Svendborg para finalizar en Vejle.

La etapa 4 de la ronda danesa, la reina de la presente edición, consta de un total de 227 kilómetros de recorrido y unos desafiantes 2.100 metros de desnivel positivo. Después de una contrarreloj técnica, el pelotón deberá lidiar con un total de cuatro puertos categorizados, siendo el más bajo de ellos de segunda categoría.

Poco después del pistoletazo de salida en Svendborg, los ciclistas deberán lidiar con una zona de sprint intermedio y la primera dificultad montañosa del día, Golfbakken (1ª categoría). Tras un tramo quebrado, este coloso deberá volver a ser superado antes de dar paso al circuito final, en el que se encuentra la doble ascensión al Jerlevvej (2ª categoría).

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 4 del Tour de Dinamarca 2025 por televisión y online en España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 del Tour de Dinamarca 2025?

El perfil de la etapa 4 del Tour de Dinamarca 2025 / Danmark Rundt

¿A qué hora empieza la etapa 4 del Tour de Dinamarca 2025?

Horario de salida : 12:20 horas (CET).

: 12:20 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:45 horas (CET).

¿Dónde ver el Tour de Dinamarca 2025 por TV en España?

En España, las 5 etapas que componen el Tour de Dinamarca 2025 se podrán ver por TV a través de Eurosport, que conectará su emisión para ofrecer las últimas horas de cada jornada.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 5 etapas del Tour de Dinamarca 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.