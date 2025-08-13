Tour de Dinamarca 2025 hoy, etapa 2: horario, perfil y dónde ver por TV y online

El Tour de Dinamarca 2025 sigue adelante hoy miércoles 13 de agosto con la disputa de la segunda de sus cinco etapas, que partirá desde Rodovre para finalizar en Gladsaxe.

Con 111 kilómetros de recorrido y apenas 750 metros de desnivel positivo, la segunda jornada de la ronda danesa se presenta como una buena oportunidad para los más rápidos del pelotón, que podrán apuntarse la victoria siempre y cuando superen la selección en las dos dificultades montañosas del día.

Una vez superados los puertos de Spydbakken y Damvadsvej, ambos de segunda categoría, el perfil de la etapa invita a pensar en una nueva llegada a meta al sprint. Este escenario hipotético favorecería al danes Mads Pedersen, líder en la general después de apuntarse la victoria en la jornada anterior en condiciones similares.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 2 del Tour de Dinamarca 2025 por televisión y online en España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 del Tour de Dinamarca 2025?

El perfil de la etapa 2 del Tour de Dinamarca 2025 / Danmark Rundt

¿A qué hora empieza la etapa 2 del Tour de Dinamarca 2025?

Horario de salida : 14:55 horas (CET).

: 14:55 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:45 horas (CET).

¿Dónde ver el Tour de Dinamarca 2025 por TV en España?

En España, las 5 etapas que componen el Tour de Dinamarca 2025 se podrán ver por TV a través de Eurosport, que conectará su emisión en el tramo final de cada etapa.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 5 etapas del Tour de Dinamarca 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.