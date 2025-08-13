Tour de Dinamarca 2025, etapa 3: horario, perfil y dónde ver la contrarreloj por TV, online y en directo

El Tour de Dinamarca 2025 sigue adelante este jueves 14 de agosto con la disputa de la tercera de sus cinco etapas, una contrarreloj con inicio y final en Kerteminde.

Alcanzado ya el ecuador de la ronda danesa, los ciclistas se enfrentan a una contrarreloj corta y técnica. Sus 14,3 kilómetros sin apenas desnivel a excepción de un par de reprechos dibujan un escenario ideal para los especialistas, que intentarán dar un golpe en la general.

Poco después de superar el punto de control, la presencia de una pequeña ascensión a escasos 4 kilómetros de meta apunta a marcar las diferencias en la próxima jornada. Los segundos que puedan reducir o se puedan dejar los aspirantes a la victoria serán decisivos en el momento de encumbrar al ganador del día.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 3 del Tour de Dinamarca 2025 por televisión y online en España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 del Tour de Dinamarca 2025?

El perfil de la etapa 3 del Tour de Dinamarca 2025 / Danmark Rundt

¿A qué hora empieza la etapa 3 del Tour de Dinamarca 2025?

Horario de primera salida : 15:15 horas (CET).

: 15:15 horas (CET). Horario aproximado de última llegada: 17:45 horas (CET).

¿Dónde ver el Tour de Dinamarca 2025 por TV en España?

En España, las 5 etapas que componen el Tour de Dinamarca 2025 se podrán ver por TV a través de Eurosport, que conectará su emisión para ofrecer las últimas horas de cada jornada.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 5 etapas del Tour de Dinamarca 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.