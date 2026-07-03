El Tour se blinda ante la ola de calor: se podrán cancelar etapas en caso de alerta roja

El Tour de Francia 2026 se prepara para un escenario extremo. A las puertas del Grand Départ en Barcelona, el Ministerio del Interior francés ha remitido este viernes a los responsables de la carrera una serie de directrices específicas para actuar en caso de que se active una alerta roja por canícula durante la carrera. La medida más contundente contempla incluso la posibilidad de cancelar una etapa si las condiciones sanitarias u operativas no permiten garantizar la seguridad, según una información de 'L'Équipe'.

Según el documento enviado a las autoridades territoriales, los prefectos (representantes del estado en cada departamento) podrán decidir, “de forma excepcional y en concertación con el organizador y todas las partes implicadas”, la anulación de una etapa cuando no sea posible asegurar al mismo tiempo “la seguridad de los espectadores, del personal movilizado y la continuidad de la respuesta a las urgencias de la población”.

La decisión llega en un contexto marcado por los episodios de calor extremo que se han encadenado en Francia desde el mes de mayo y ante la previsión de una nueva ola de calor en los próximos días. El Tour, que este año arranca en Barcelona, entra así en fase de máxima vigilancia climática.

El telegrama remitido por el Ministerio del Interior completa una nota enviada el pasado 27 de junio, en la que ya se recordaba que ASO, organizadora de la carrera, realiza un seguimiento meteorológico hora a hora. Como sucede cada año, la organización tiene previsto difundir mensajes de prevención y vigilancia al público, distribuir gorras, abanicos y botellas de agua, instalar nebulizadores y puntos de sombra y limitar las fases de animación en caso de temperaturas muy elevadas.

También se contempla la distribución de agua en las zonas de salida y llegada para las fuerzas de seguridad desplegadas durante la carrera.

Protocolo UCI

En el caso de los corredores, se activará el protocolo de la UCI contra el calor extremo. Este incluye la utilización de dispositivos de refrigeración, como chalecos fríos o toallas húmedas, planes de hidratación individualizados, el aumento del número de motos de avituallamiento, la autorización del avituallamiento libre a lo largo de todo el recorrido y la ampliación de los tiempos de eliminación.

El ministro del Interior, Laurent Nunez, también abre la puerta a que los prefectos puedan reforzar de forma excepcional los medios sanitarios y de emergencia en el recorrido, limitar o cerrar determinados espacios con presencia de público si no se pueden garantizar las condiciones de seguridad, e incluso adoptar medidas deportivas, como la modificación del recorrido de una etapa.

En caso de necesidad, las autoridades también podrán prohibir por decreto el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, especialmente en los márgenes de las carreteras, con la excepción de terrazas, restaurantes y establecimientos autorizados. La venta de alcohol para llevar también podría quedar restringida.

Un dispositivo ya preparado

Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, ha restado dramatismo a estas instrucciones y ha recordado que la organización mantiene un contacto constante con el Ministerio del Interior. “Estamos en contacto permanente con el Ministerio. Este dispositivo se prevé de la misma manera cada año. Un prefecto siempre puede tomar decisiones de este tipo por el bien de la población. Todo esto responde al sentido común”, explicó.

Prudhomme insistió en que, para los corredores, el Tour aplicará el protocolo de la UCI, mientras que para el público se reforzarán los mensajes de prevención a través de France Télévisions, Radio France, las emisoras locales, las zonas de salida y llegada y la propia ruta de la carrera.

Además, la caravana del Tour repartirá este año 2,5 millones de bobs o gorras, 550.000 latas y 400.000 litros de agua para combatir los efectos del calor durante las tres semanas de competición.